gravidez Lexa anuncia gravidez: "O meu maior sonho está dentro de mim"; veja vídeo Cantora oficializou noivado com o ator Ricardo Vianna em fevereiro deste ano e publicou um vídeo do momento em que recebeu o resultado positivo para a gestação

A cantora Lexa, de 29 anos, anunciou que está grávida do ator Ricardo Vianna, de 32. Em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira (31), ela afirmou que este era o seu maior sonho e classificou a gestação como uma benção. "Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado", afirmou ela. O casal oficializou o noivado em fevereiro deste ano, após um namoro que vinha desde outubro do ano passado.

Na publicação em que anuncia a gravidez, ela aparece com o noivo no momento em que recebeu o resultado positivo para a gestação. Em outro momento, Ricardo beija a barriga de Lexa. A montagem dos vídeos, a cantora ainda exibe a barriga já aparente e o ultrassom.

"Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida", escreveu ela. "Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação."

"Somos muito abençoados! Amo tanto vocês", comentou Ricardo na publicação. O ator ficou conhecido pela participação em novelas como "Malhação: Pro dia nascer feliz" (2016), "Tempo de amar" (2017), "Verão 90" (2019), "Tô de graça" (2020), "Travessia" (2023).

