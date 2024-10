A- A+

Aluguel Após rumores de que precisará deixar mansão com aluguel de R$ 50 mil, Jade Picon posta foto Atual mansão em que ela vive está localizada no condomínio de luxo Jardim Marapendi, onde também moram os jogadores de futebol Gabigol e David Luiz e a atriz e bailarina Aline Campos

Jade Picon pode estar de mudança. Pelo menos é isso o que apontam rumores que alegam que ela precisará deixar, em breve, a mansão onde vive, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com aluguel de nada menos do que R$ 50 mil mensais.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal "O Dia", a influenciadora digital e ex-BBB, de 23 anos, recebeu um aviso do proprietário do imóvel, que quer voltar a residir no local. A jovem, portanto, estaria em busca de um novo endereço para chamar de seu.

A atual mansão em que ela vive está localizada no condomínio de luxo Jardim Marapendi, onde também moram os jogadores de futebol Gabigol e David Luiz e a atriz e bailarina Aline Campos. A casa de três andares, aliás, também já foi o lar do ex-jogador do Flamengo Andreas Pereira, que agora é meio-campista do Fulham, na Inglaterra.

O local tem dois quartos de hóspedes, piscina, sala de cinema, espaço para estoque de produtos de beleza... "Acho uma delícia.

Quando recebo amigos e familiares de São Paulo, tenho espaço para todo mundo", comentou a influenciadora digital, ao citar a casa.

Os rumores apontam que Jade estaria à procura agora de uma casa com valor de até R$ 60 mil mensais e que também possua elevador, como a mansão atual o condomínio e o IPTU devem estar já inclusos nesse valor.

Até o momento, porém, todos os imóveis que ela visitou têm aluguéis acima de R$ 80 mil. As informações foram noticiadas pelo colunista Daniel Nascimento. Jade Picon, porém, não confirma o fato.

