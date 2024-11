''Round 6'': segunda temporada ganha trailer e tem data de estreia confirmada na Netflix; veja

A- A+

Segunda temporada de "Round 6" vai começar uma nova rodada de jogos mortais. Fenômeno mundial no streaming como uma das séries da Netflix mais vistas no mundo, a produção sul-coreana de suspense, ação e, por que não (?), terror.



"Round 6" ganhará segunda temporada na plataforma de streaming a partir do dia 26 de dezembro de 2024. Nesta sexta-feira (1º), a empresa divulgou o primeiro trailer da narrativa

A nova leva de episódios dará sequência ao que foi visto na primeira temporada. Tal como antes, um novo grupo de pessoas se envolverá num jogo mortal — em batalhas sangrentas que reproduzem brincadeiras infantis, como "cabo de guerra", "batatinha frita 1, 2, 3" e disputas com bolinha de gude — em busca de uma fortuna de bilhões de dólares. Só que... Desta vez, o protagonista Seong Gi-hun (interpretado pelo ator Lee Jung-jae) retornará para a competição letal numa tentativa de impedir que mais pessoas sejam mortas.

