luto Morre Roy Haynes, gigante do jazz que tocou com Sarah Vaughan e Charlie Parker, aos 99 Nomeado um dos homens mais bem vestidos da América pela revista Esquire, em 1960, músico foi um dos mais influentes do bebop, tendo tocado também com Lester Young, Bud Powell, Thelonious Monk, entre outros

Roy Haynes, um dos maiores e mais influentes bateristas da história do jazz, morreu nesta terça-feira, no Condado de Nassau, em Nova York.

Ele tinha 99 anos. A morte, após uma breve doença, foi confirmada por sua filha, Leslie Haynes-Gilmore.

Haynes foi um ícone da música que permaneceu relevante e estiloso ao longo de uma carreira de sete décadas, tendo participado de todos os principais desenvolvimentos do jazz moderno, começando na era do bebop.

Notavelmente, ele fez isso sem alterações significativas em seu estilo.

Poucos músicos trabalharam com uma gama tão ampla de lendas do jazz. Haynes gravou com o saxofonista tenor da era do swing Lester Young, bem como com o guitarrista contemporâneo Pat Metheny.

Teve uma associação breve, mas importante, com cantora Sarah Vaughan, e tocou com alguns dos principais pioneiros do bebop, como o saxofonista Charlie Parker e os pianistas Bud Powell e Thelonious Monk.

E apareceu em dezenas de álbuns, incluindo muitos considerados clássicos, entre eles "Outward Bound" (1960), de Eric Dolphy; "The Blues and the Abstract Truth" (1961), de Oliver Nelson; "Focus" (1962), de Stan Getz; e "Now He Sings, Now He Sobs" (1968), de Chick Corea.

Haynes fez ainda um punhado de álbuns solo altamente elogiados, incluindo "We Three", uma sessão de trio de 1958 com o pianista Phineas Newborn Jr. e o baixista Paul Chambers; e "Out of the Afternoon", um encontro de 1962 com Rahsaan Roland Kirk (então conhecido apenas como Roland Kirk) nas palhetas, Tommy Flanagan no piano e Henry Grimes no baixo.

Ele liderou uma série de bandas ao longo dos anos, notavelmente o Hip Ensemble, que cortejou o lado mais funk da fusão na década de 1970.

Mais recentemente, se conectou com colaboradores muitos anos mais jovens, como o trompetista Roy Hargrove e o baixista Christian McBride.

Em 2000, ele lançou "The Roy Haynes Trio", com o pianista Danilo Pérez e o baixista John Patitucci.

Alguns anos depois, formou a banda Fountain of Youth com músicos na faixa dos 20 e 30 anos; esse grupo aparece em seu último álbum, “Roy-Alty”, lançado pelo selo Dreyfus em 2011.

Haynes foi um dos primeiros bateristas de jazz a fazer uso expressivo do pé esquerdo no pedal do chimbau, rompendo com uma pisada metronômica nas batidas dois e quatro.

Ele trouxe uma liberdade de propósito semelhante para sua caixa e bumbo, com acentos fortes que sugeriam uma conversa contínua contra o pulso de seu prato de condução.

Sua articulação flexível de tempo e seu afastamento da estrutura rígida de frases de quatro e oito compassos estabeleceram um precedente adotado por inúmeros outros — de Tony Williams e Jack DeJohnette, ambos nascidos na década de 1940, à geração que inclui seu neto Marcus Gilmore, nascido em 1986.

Panache também era uma marca registrada de Haynes, que nutriu uma predileção por carros e roupas chamativas durante toda a sua vida adulta.

Ele comprou seu primeiro automóvel, um Oldsmobile conversível, em 1950, e se orgulhava de impressionar Parker com ele.

Em 1960, foi nomeado um dos homens mais bem vestidos da América pela revista Esquire, em uma lista que também incluía Fred Astaire, Cary Grant e Miles Davis.

Uma presença importante na cena do jazz, mesmo no que muitos considerariam idade de aposentadoria, ele se apresentou e gravou até os 80 anos.

Ainda fez dublagem para o videogame "Grand Theft Auto IV", de 2008, interpretando a si mesmo como o apresentador de uma estação de rádio cujo lema era "Jazz de uma época antes de se tornar música de elevador".

Roy Owen Haynes nasceu em 13 de março de 1925, no bairro de Roxbury, em Boston, o terceiro dos quatro filhos de Gus e Edna (Payne) Haynes. O casal havia se mudado de Barbados.

Roy gravitou em direção à bateria cedo, tendo aulas com Herbert Wright, que morava na mesma rua e foi membro da banda de James Reese Europe, a 369th Infantry Hellfighters. Ele encontrou um herói para toda a vida em Jo Jones, o baterista de Count Basie.

Ele trabalhou em Boston na adolescência e conseguiu um emprego na banda Luis Russell, que o levou para Nova York.

Lá, ele se viu requisitado para jam sessions, incluindo uma, no Minton's Playhouse no Harlem, que atraiu a maioria dos jovens do bebop.

Ele trabalhou com Lester Young de 1947 a 1949 antes de herdar o papel de Max Roach no Charlie Parker Quartet.

Como as inovações no ritmo estavam no coração do bebop — e por Haynes ter trabalhado tanto com Parker, o flautista mágico, quanto com Monk, o chamado sumo sacerdote — ele rapidamente ganhou uma reputação como baterista de primeira linha.

Uma fotografia famosa, de Robert Parent, o retrata no palco com Parker, Monk e o baixista Charles Mingus no Open Door em Greenwich Village em 1953. (Haynes foi o último participante vivo naquela sessão.)

Ele tocou em "The Amazing Bud Powell", volumes 1 e 2, em uma banda que também incluía o saxofonista tenor Sonny Rollins e o trompetista Fats Navarro.

Mas o bebop sempre foi apenas um lado de Haynes, que tocou por cinco anos com Vaughan, a partir de 1953.

E a música astutamente espaçosa que ele tocou com um quarteto de Monk no Five Spot Café, em Manhattan, documentada em um par de álbuns gravados lá, dificilmente se encaixava na reputação frenética do bebop.

Durante a década de 1960, ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do pós-bop experimental, cortejando a abstração de maneiras que deixaram um forte impulso.

Ele tocou em uma série de álbuns importantes nesse estilo, incluindo “Now He Sings” de Corea, um dos álbuns de trio de piano modernos que definiram a música; “Destination ... Out!” (1964) e “It’s Time!” (1965) do saxofonista alto Jackie McLean; “Black Fire (1964) e “Smokestack” (1966) do pianista Andrew Hill; e “Reaching Fourth” (1963), do pianista McCoy Tyner.

De tempos em tempos, ele tocava ao lado de Tyner no John Coltrane Quartet, servindo como reserva sempre que o baterista regular da banda, Elvin Jones, não conseguia se apresentar.

Sua participação mais proeminente na banda de Coltrane ocorreu durante o Newport Jazz Festival de 1963.

Haynes foi menos central para o boom do jazz-rock dos anos 1970, embora tenha tocado em vários álbuns pertinentes do vibrafonista Gary Burton que prefiguraram o estilo, o primeiro dos quais foi lançado em 1966.

O Hip Ensemble, que ele introduziu com um álbum de mesmo nome em 1971, se ramificou para a fusão, ganhando fãs mais jovens.

Mas o estilo que ele mais favorecia em suas bandas era uma variante harmonicamente aberta e dinâmica do post-bop.

Depois de gravar o álbum de Pat Metheny "Question and Answer" em 1990, Haynes apresentou Metheny em um álbum próprio, "Te-Vou!" (Dreyfus), ao lado de McBride, do saxofonista alto Donald Harrison e do pianista David Kikoski.

O tempo que Haynes passou como acompanhante no início da carreira, notavelmente com Vaughan, pode ter custado a ele um grau de renome; por algum tempo ele foi ofuscado por colegas como Max Roach e Elvin Jones.

Mas ele apreciava a estabilidade que foi capaz de fornecer à família. Ele comprou uma casa em Long Island, onde ele e sua esposa, Jesse Lee Nevels Haynes, criaram três filhos. Sua esposa morreu em 1979.

Além de sua filha, ele deixa seus filhos, Craig, um baterista, e Graham, um cornetista; oito netos, incluindo Gilmore; e sete bisnetos.

