FESTIVAL Katy Perry é primeira atração confirmada do The Town 2025 Diva do pop americano foi escalada depois apresentação exitosa no Rock in Rio

Ele estará de volta ao Brasil. Katy Perry está confirmada na próxima edição do The Town, festival que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro do ano que vem. A estrela do pop americano é a primeira atração anunciada para o evento, que chegará a sua segunda edição em 2025.

O anúncio foi feito ontem à noite. Ao Globo, o criador The Town, Roberto Medina, disse que a passagem de Katy Perry pelo último Rock in Rio (espécie de irmão mais velho do festival paulistano) foi fundamental para trazê-la de volta a um megaevento brasileiro.

— O show de Katy Perry foi um fenômeno no Rock in Rio. Fomos escolhidos para o lançamento mundial do novo álbum dela. A Cidade do Rock estava lotada, todos cantando e dançando a cada música que ela performava. Depois daquela apresentação, milhares de fãs pediram pela volta dela no The Town e atendemos a este pedido especial — disse o empresário, criador do Rock in Rio, que completa 40 anos desde sua primeira edição e que deu frutos como o Rock in Rio Lisboa e o The Town.

No Rock in Rio, os ingressos para o dia em que Katy Parry cantou (o mesmo que trazia Ivete Sangalo, Cyndi Lauper e Karol G) se esgotaram em pouco mais de uma hora e 40 minutos. No The Town, ela será headliner do palco Skyline, o principal do evento, no dia 14 de setembro.

Desde que surgiu com seu álbum de estreia, “One of the boys”, de 2008, até o último, “143”, lançado na Cidade do Rock, Katy Perry acumula números bastante expressivos com seus sete discos lançados ao longo da carreira. São 115 bilhões de streams nas plataformas de música e mais de 143 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Em setembro do ano passado, Katy Perry vendeu os direitos das músicas que lançou entre 2008 e 2020 para a empresa litMUS music por US$ 225 milhões. Com a transação, ela entrou para o hall dos dez artistas com os catálogos musicais mais caros da história da música.

Mais novidades à vista

Batizada de Cidade da Música, a área de 360 mil metros quadrados que vai abrigar o The Town terá novidades em relação à primeira edição do festival, em setembro 2023. Haverá mudanças de localização de palcos como o The One, o Factory e o São Paulo Square, entre outros espaços. O Palco Skyline, principal, vai permanecer no mesmo lugar. Assim como no Rock in Rio, atrações como a Roda Gigante, a Tirolesa, o Megadrop e a Montanha Russa estão confirmados.

Segundo a organização, outras novidades devem ser anunciadas em breve.

—Vai ser incrível viver este momento, agora em São Paulo, em uma Cidade da Música que chega reestruturada nesta segunda edição. Sempre escutamos o nosso público e, para que todos tenham uma experiência ainda melhor em 2025, fizemos algumas mudanças no mapa — afirma Roberto Medina.

A primeira edição do The Town reuniu cerca de meio milhão de pessoas em cinco dias de festival. Foram 125 shows distribuídos em seis palcos, num total de 235 horas de evento. Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters, Demi Lovato, Joss Stone, Luísa Sonza, Ludmilla, Iza, Jão e Criolo foram algumas das atrações da edição de estreia. Segundo a organização, o festival gerou cerca de R$ 1,9 bilhão para a cidade de São Paulo e criou mais de 23,4 mil empregos.

