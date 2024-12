A- A+

LUTO Morre Milena Piraccini Duchiade, da livraria Leonardo Da Vinci, no Rio, aos 69 anos Médica de formação e tradutora em seus últimos anos, esteve duas décadas à frente do conhecido endereço no centro do Rio, sucedendo sua mãe, Vanna Piraccini

Em suas redes sociais, a livraria Leonardo da Vinci, tradicinal endereço no Centro do Rio, anunciou o falecimento de Milena Piraccini Duchiade na noite de segunda-feira (30), aos 69 anos. A causa da morte não foi divulgada. Médica de formação e tradutora em seus últimos anos, Milena esteve à frente da Leonardo da Vinci por mais de duas décadas, sucedendo sua mãe, Vanna Piraccini, no final dos anos 1990.

Médica epidemiologista, nos anos 1980 Milena foi professora do Departamento de Epidemiologia da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) e posteriormente ingressou no mestrado, também na ENSP.



"Sua dedicação e amor pelos livros, sua atuação na defesa das pequenas livrarias em entidades de classe e seu compromisso com a Da Vinci são as marcas da sua trajetória como livreira", disse a livraria em seu perfil.



"Milena foi também uma pessoa fundamental para a manutenção e continuidade desta livraria. Seu compromisso com a Da Vinci foi além de sua saída, inclusive durante o terrível momento da pandemia, período em que esta casa contou com sua ajuda mais uma vez."

A trajetória da livraria começou em 1952, no Edifício DeLamare, na Avenida Presidente Vargas, aberta pelo romeno Andrei Duchiade e pela italiana Vanna Piraccini, pais de Milena. Depois, em 1956, mudou-se para o subsolo do recém-inaugurado Edifício Marquês do Herval, na Avenida Rio Branco, um projeto de arquitetura modernista dos irmãos MMM Roberto, decorado com dois painéis de Paulo Werneck.

O velório e o enterro ocorreram nesta terça-feira ( 31), no Cemitério da Penitência, na Capela Histórica, no Caju, entre 9h e 13h.

