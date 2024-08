A- A+

Taylor Swift Namorado de Taylor Swift gastou R$ 170 mil em presente para celebrar fim de turnê da cantora Segundo o The Sun, Travis Kelce encomendou 51 caixas enormes de rosas vermelhas, mesmo número de shows realizados pela artista na The Eras Tour

O namorado de Taylor Swift, o astro do futebol americano Travis Kelce, teria gastado mais de R$ 170 mil em flores para presentear a cantora, ao fim da sua turnê pela Europa.

A estrela do pop retornou ao Wembley Stadium, em Londres, para cinco apresentações da The Eras Tour, após o cancelamento de shows em Viena, onde um ataque terrorista planejado foi desarmado pelas autoridades.

A turnê que ultrapassou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bi) em receita, vai retornar aos Estados Unidos em outubro, e terminar no Canadá, em dezembro.

De acordo com o jornal britânico The Sun, Kelce decidiu celebrar o fim desta etapa da turnê da namorada com uma encomenda de 51 caixas enormes de rosas vermelhas. O presente será entregue à cantora quando ela retornar aos EUA, nesta semana.

O número escolhido pela estrela do Kansas City Chiefs, que tenta ganhar seu terceiro título consecutivo da NFL, marca a quantidade de shows que ela fez até o momento na The Eras Tour. Segundo o jornal, Kelce optou por um arranjo "deluxe" — que custa cerca de R$ 3,3 mil a caixa. Totalizando um gasto de aproximadamente R$ 172.285.

Ataque terrorista

As três apresentações planejadas de Swift na capital austríaca foram canceladas depois que um plano inspirado pelo Estado Islâmico (EI) para lançar um ataque com explosivos e facas foi descoberto.

Três supostos seguidores do EI foram presos e acusados de planejar o ataque, frustrado com a ajuda da inteligência dos EUA.

Swift retornou a Londres duas semanas depois que três meninas foram esfaqueadas em uma aula de dança ao som da música da estrela pop, no noroeste da Inglaterra. A artista afirmou que o ataque a deixou “completamente chocada”.

