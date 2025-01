Nasce Aurora, filha de Duda Reis; saiba quem é o pai, Du Nunes, cabeleireiro das estrelas em SP

A- A+

Nasceu nesta quinta-feira a primeira filha da modelo Duda Reis com o marido, o cabeleireiro Du Nunes.

Aurora Reis Schiviatti é o primeiro fruto da união do casal, que está junto desde 2022.

O nascimento da menina foi confirmado pelas redes sociais, com uma foto da mãozinha da recém-nascida e uma mensagem aos fãs.

"02.01.2025 | Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente", escreveu o casal, na legenda do post.

Du Nunes não é um rosto desconhecido no universo artístico. O empresário é conhecido como "cabeleireiro de celebridades", em São Paulo.

Proprietário do luxuoso salão de beleza Âme Concept, no bairro de Moema, e que tem filiais em Brasília e Campinas, o profissional é responsável pelo corte de cabelo de nomes como a atriz Carla Diaz, a modelo Jakelyne Oliveira, o cantor Mariano e a influenciadora digital Giovanna Ferrarezi.

Quem é Du Nunes?

Nas redes sociais, o cabeleireiro arrebanha mais de 529 mil seguidores com fotos do próprio trabalho, além de dicas sobre cortes e cuidados especiais com as madeixas.

Duda e Du assumiram publicamente o namoro em julho de 2022.

À época, ele usou as redes sociais para publicar uma série de stories de Duda em seu salão na capital paulista, chamando a atriz de "amor".

Os dois oficializaram a união, com um casamento pomposo, em novembro de 2023.

Quando anunciaram que estavam esperando o primeiro bebê, Du fez um post para enaltecer a mulher.

"O maior sonho das nossas vidas se realizou, nossa família cresceu! Não existe sensação melhor e mais transformadora do que ver o amor da sua vida carregando uma extensão do amor de vocês dois! Filho(a), estamos esperando por você, que Deus abençoe nossa família grandemente e que nos acompanhe em cada passo", escreveu o empresário e cabeleireiro.

Este é o terceiro relacionamento de Duda Reis desde que ela pôs um ponto final na conturbada relação com Nego do Borel, em relacionamento que se tornou um caso de polícia.

Após se separar do funkeiro, em dezembro de 2020 — e denunciá-lo por por violência doméstica —, a atriz se envolveu, ao longo de dois meses, com o empresário Bruno Rudge, de 41 anos.

Em seguida, ela foi flagrada com o ator João Guilherme, hoje affair de Bruna Marquezine, numa festa em São Paulo. Em 2022, ela namorou André Luiz Frambach, atualmente marido de Larissa Manoela.

Pai de Duda Reis, Luiz Barreiros — que havia rompido publicamente com a filha em meio ao polêmico relacionamento da jovem com Nego do Borel — teceu elogios ao atual marido da atriz.

"Sensacional, meu genro querido! Você entrou em nossa família nos trazendo muita luz, muita alegria! É um filho que ganhei, e assim será! Te amo, meu genro!", escreveu ele, por meio do Instagram.

