famosos Filha de Manoel Carlos posta vídeo sobre estado de saúde do autor, diagnosticado com Parkinson Júlia Almeida agradeceu ao carinho dos fãs, mas pediu respeito ao momento da família e ao recolhimento do pai

Diretora do documentário "O Leblon de Manoel Carlos" e filha do autor, Júlia Almeida postou um vídeo nesta sexta-feira (3) sobre o estado de saúde do novelista.

A atriz é administradora do perfil da produtora Boa Palavra no Instagram, que também é responsável pela preservação do legado de Manoel Carlos.

O perfil divulgou hoje uma nota sobre o estado de saúde de Maneco, dizendo que ele enfrenta uma piora devido à Doença de Parkinson, que comprometeu o desenvolvimento motor e cognitivo nos últimos meses.

A nota traz uma declaração da dra Roberta Zani, médica responsável: "Estamos focados no manejo dos sintomas para garantir o máximo de conforto neste momento delicado".

O texto também informa que ele está sob os cuidados da mulher, Bety, e da filha, Júlia, e em ambiente tranquilo e protegido, além de agradecer o carinho e pedir que visitas sejam evitadas.

No vídeo, a atriz agradece o apoio e pede que amigos, fãs e "curiosos de plantão" respeitem o momento do autor e da família:

"O Manoel Carlos sofre de Mal de Parkinson, uma doença degenerativa. Não é uma doença incomum, ao contrário. Mas cada um passa pelo seu processo. No final de dezembro do ano passado ele passou por uma cirurgia, mas se recupera bem e em casa. Está com cuidadoras, uma equipe médica completa, ao lado da minha mãe, com quem ele escolheu ficar, e eu, cuidando das coisas todas por aqui".

A atriz continuou: "Então vim aqui para apaziguar, os fãs, as pessoas, os curisos de plantão, que são muitos, para falar que Manoel Carlos está bem, dentro do possível. Dentro de onde se encaixa. E não só bem, mas está como ele pediu. Uma das coisas que ele pediu foi esse recolhimento. Ele é assim, nunca foi uma pessoa de grandes saídas, de falar, de fofoca. Sempre foi uma pessoa discreta, e assim que vou manter".

Confira o vídeo

