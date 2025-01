Afastado dos cinemas há 15 anos, Jack Nicholson aparece em rara foto ao lado da filha

A- A+

Recluso e aposentado, Jack Nicholson apareceu ao lado da filha, Lorraine Nicholson, em registro compartilhado nas redes sociais.

Ela compartilhou uma galeria de fotos da família durante as festas de final de ano, contando com imagens dos irmãos e do pai.

Aos 87 anos, o ator três vezes vencedor do Oscar vem mantendo uma vida discreta nos últimos anos. As raras aparições públicas acontecem em partidas do LA Lakers, seu time do coração.

Seu último registro, inclusive, havia sido em uma partida de basquete, em 2023.

Conhecido pelo trabalho em clássicos como "O estranho no ninho", "O iluminado" e "Os infiltrados", Nicholson está afastado de Hollywood há 15 anos.

Seu último trabalho foi na comédia romântica "Como você sabe", com Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson.

Nicholson vive de forma reclusa em uma mansão em Beverly Hills que comprou de Marlon Brando.

