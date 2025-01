A- A+

FAMOSOS Costa Rica: entenda ligação de Gisele Bündchen com o país, que deve ser cenário de casamento Modelo foi fotografada com namorado e pai de seu terceiro filho em praia paradisíaca, onde tem mansão

Refúgio preferido de Gisele Bündchen, a Costa Rica foi escolhida novamente pela übermodel para passar as festas de fim de ano. Se, quando estava casada com o ex-quarterback Tom Brady, de quem se divorciou em 2022 após 13 anos de casamento, a brasileira sempre seguia para o país da América Central anualmente após a temporada de futebol americano, agora sua companhia, além dos filhos, é o namorado Joaquim Valente.

Logo após a virada do ano, Gisele foi fotografada ao lado de Valente em caminhadas na praia, nos quais a modelo usava biquíni e uma bata rendada que deixavam ver a barriga de seis meses de gravidez.

Após o divórcio, a modelo ficou com a mansão na Península de Nicoya, avaliada em US$ 20 milhões (cerca de R$ 134 milhões, na cotação atual). No local, ela e o ex se casaram em cerimônia íntima em 2009 e passaram um tempo durante a pandemia. Foi lá também que Gisele recebeu a cantora Shakira, em junho de 2023. O imóvel conta com um pavilhão de ioga e uma quadra de pickleball.





Provável cenário de novo casamento

Em dezembro do ano passado, Gisele já havia sido fotografada ao lado do instrutor de jiu-jitsu e tiro, pai de seu terceiro filho. Em uma rara demonstração pública de afeto, o casal foi visto caminhando de mãos dadas e trocando beijos na praia, acompanhados pelo pastor-alemão da modelo, Alfie.

O destino também é um dos preferidos para as férias dos filhos Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11. Durante as férias do ano passado, em março, ela postou um vídeo no Instagram andando a cavalo com a caçula, em uma praia paradisíaca.

Segundo fontes ouvidas pela imprensa americana, Gisele estaria planeja celebrar sua união com Valente em sua mansão, em uma cerimônia discreta e familiar. A celebração teria um número reduzido de convidados e realizada em português, língua materna dos noivos.

Gravidez e estilo de vida saudável

Gisele e Valente começaram a namorar em junho de 2023, pouco após o divórcio da modelo com Brady. Segundo fontes próximas, Brady demonstrou apoio à gravidez de Gisele, apesar da surpresa inicial, e o ex-casal mantém um esquema de guarda compartilhada durante as festas de fim de ano. Os filhos Benjamin, 14, e Vivian, 11, já teriam demonstrado afinidade com Valente, que reside na casa de Bündchen em Miami.

Desde que confirmou a gravidez em outubro, Gisele tem recebido mensagens positivas e continua seguindo um estilo de vida equilibrado, com práticas de pilates, meditação e uma dieta saudável. A modelo planeja um parto domiciliar em sua mansão em Miami, estimada em US$ 11 milhões. Amigos e familiares destacam sua felicidade nesta nova fase ao lado de Valente, com quem construiu uma relação sólida que começou como amizade.

