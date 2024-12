De Gisele Bündchen a Kate Moss: filhas de supermodelos esbanjam beleza e web comenta semelhanças

A- A+

O tempo passa, e os filhos crescem. Ao longo dos anos, supermodelos como Kate Moss, Claudia Schiffer, Heidi Klum e Cindy Crawford viram as suas pequenas crescerem, alcançando a maioridade, e conquistarem espaço no mundo da moda. Hoje, elas não apenas seguem os passos das mães como também deixam suas próprias marcas nas passarelas, editoriais de revistas e campanhas publicitárias.





Veja abaixo algumas fotos e compare.

Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford



Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford Foto: Reprodução/Instagram

Kaia Gerber é uma das que segue os passos da mãe, Cindy Crawford, e que tem tido bastante êxito em seus trabalhos em campanhas para grifes e nas passarelas. Com 23 anos, o portfólio da modelo conta com marcas de alta moda como Valentino, Alexander McQueen e Celine.

Clementine Vaughn, filha de Claudia Schiffer

Clementine Vaughn, filha de Claudia Schiffer Foto: Reprodução/Instagram



Influencer e modelo (assim como a mãe), Clementine cauxou burburinho nas redes ao publicar uma foto em que aparece vestida com um maiô recortado. A filha da supermodelo alemã com o cineasta inglês Matthew Vaughn tem atualmente 20 anos e estampou a capa da edição de outono/inverno junto com a mãe em setembro deste ano.

Grace Burns, filha de Christy Turlington

Grace Burns, filha de Christy Turlington Foto: Reprodução/Instagram

Com 21 anos, Grace Burns filha da supermodelo americana com ator Edward Burns estreou nas passarelas de grandes grifes no ano passado, no desfile de Alberta Ferretti, durante a semana de moda de Milão, na Itália. A garota também já estrelou campanhas publicitárias ao lado de sua mãe.

Lila Grace, filha de Kate Moss

Lila Grace, filha de Kate Moss Foto: Reprodução/Instagram



Em uma rolagem rápida pelo perfil de Lila no Instagram é possível ver que, em quatro anos, a modelo já foi seis vezes capa de uma edição da revista Vogue ao redor do mundo inclusive ao lado da mãe, Kate Moss. Com 22 anos, ela tem se empenhado na carreira de modelo, estrelando campanhas de grifes como Miu Miu, Celine, Fendi, Chloé e Marc Jacobs.

Lilly Brant, filha de Stephanie Seymour

Lilly Brant, filha de Stephanie Seymour Foto: Reprodução/Instagram



Filha caçula da americana Stephanie Seymour, Lilly Brant, de 20 anos, não tem trabalhos como modelo. Mas uma coisa que impressiona os seguidores da garota no Instagram é a sua semelhança com a mãe. "Você me lembra muito a sua mãe", disse uma pessoa que acompanhou a carreira da supermodelo, impressionada.

Leni Klum, filha de Heidi Klum

Leni Klum, filha de Heidi Klum Foto: Reprodução/Instagram



Além de aparecerem juntas em capas de revista, Leni e Heidi Klum também estão lado a lado em campanhas da marca de moda íntima, Intimissimi. A garota tem 20 ano atualmente.

Vivian Lake, filha de Gisele Bündchen

Vivian Lake, filha de Gisele Bündchen Foto: Reprodução/Instagram



A filha da supermodelo brasileira, Vivian Lake, não trabalha, por óbvio. Tem apenas 11 anos. Em suas aparições no perfil do Instagram de Gisele, ela é sempre comparada com a mãe. "Ela é idêntica a você quando pequena", comentou uma internauta em uma publicação em que as duas aparecem abraçadas.

