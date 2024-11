A- A+

famosos Maiara,Giovanna Antonelli e Deolane Bezerra: estilista faz vestidos de até R$300 mil para as famosas Estilista virou sensação entre as celebridades com modelos cravejados com milhares de cristais

Israel Valentim parece já estar muito bem acostumado à pompa.

Com uma carreira de quase três décadas no mercado, o estilista paulistano virou queridinho de famosas e já criou roupas para Giovanna Antonelli, Claudia Leitte, Sabrina Sato, Iza e Maya Massafera.

As últimas que surpreenderam com looks desenhados pelo designer foram Maiara e Maraisa, que usaram vestidos cravejados com cristais.

Maiara usou um vestido em tom grafite, com um recorte estratégico na região da barriga, máxi lamangas e detalhes repletos de cristais.

A peça cobria totalmente os pés da artista. “E como sempre, Israel Valentim sempre se superando com essas joias, amei demais! Foi lindo, com a energia lá em cima para essa semana de muito trabalho”, disse a cantora.

Já Maraisa usou um vestido inteiramente cravejado com cristais.

As peças criadas por Israel não costumam ser nada baratas. Deolane Bezerra compareceu no leilão beneficente de Neymar (antes de ser presa) com uma peça de R$ 100 mil, com cerca de 80 mil cristais bordados.

O estilista Israel Valentim. Foto: Redes sociais/Reprodução

O mesmo valor pagaria vestidos usados por Mileide Mihaile, para um ensaio da escola de samba Grande Rio, e por Lexa, no casamento com MC Guimê (que durou até setembro de 2023).

Já o modelo volumoso escolhido por Erika Schneider para o Festival de Cannes, com 60 metros de tule francês, custava R$ 180 mil.

Mas longe de ser a peça mais cara usada pela apresentadora: ela apareceu em um baile de Carnaval no início deste ano com um vestido de R$ 300 mil, criado por Israel e que tem aproximadamente 180 mil cristais bordados à mão em franjas horizontais, de acordo com a revista Glamour.

Aliás, as peças brilhantes já se tornaram uma marca de Israel Valentim.

Em seu perfil no Instagram, o designer compartilha os modelos que cria — vários para festas de aniversário de 15 anos — e a maioria é composta por vestidos cravejados com cristais.

“Tenho várias clientes que, para garantir a data, fecham com 2 anos de antecedência”, disse ele sobre estas criações.

Israel Valentim vive um relacionamento com o empresário e publicitário Clivio Robem desde 2005. O casal está próximo de dar boas vindas à primeira filha, Antonella.

O chá revelação do sexo biológico da bebê rendeu uma festa para os amigos mais próximos. “Nós lutamos, perseveramos e aqui o amor venceu”, escreveram eles em uma publicação compartilhada.

Nas redes, eles têm compartilhado vários filmes que mostram a expectativa para a chegada da criança.

“Somos mais discretos, mas nos rendemos a esse momento que consideramos um dos melhores que já vivemos”, afirmaram sobre um vídeo em que conhecem o quarto da filha pronto e com decoração finalizada após uma reforma.

Veja também

