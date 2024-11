A- A+

hollywood De astros mirins a anônimos: veja como estão cinco das mais famosas estrelas infantis de Hollywood Atores chegaram a protagonizar filmes que se tornaram clássicos, mas com o tempo muitos decidiram se afastar do mundo do cinema

Eles protagonizaram alguns dos maiores sucessos do cinema, marcaram gerações e conquistaram fãs em todo o mundo.

No entanto, o tempo passou, e muitos desses pequenos astros se afastaram dos holofotes. Hoje, suas vidas e aparências mudaram drasticamente, tornando-os irreconhecíveis.

Confira a seguir o que aconteceu com cinco dessas estrelas de Hollywood que marcaram a infância de muitos.



1. Mara Wilson Matilda (1996)

A atriz Mara Wilson. Foto: Divulgação

Mara Wilson tinha apenas nove anos quando deu vida a Matilda, a menina com poderes telecinéticos que enfrentava pais negligentes e uma diretora abusiva.

Enquanto estrelava o filme que a consagraria, Mara enfrentava um drama pessoal: a morte de sua mãe, que faleceu pouco antes do lançamento da obra.



Antes de Matilda, Mara já havia encantado o público como Natalie em Uma Babá Quase Perfeita (1993).

Após Matilda, participou de Thomas e a Ferrovia Mágica (2000), mas decidiu se afastar do cinema para se dedicar à escrita e ao ativismo, especialmente em causas LGBTQIA+, após se assumir bissexual.



Desde jovem, Mara enfrentou episódios de ansiedade e foi diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

Em 2021, revelou conviver com a síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), uma condição que afeta o sistema nervoso autônomo.



2. Haley Joel Osment O Sexto Sentido (1999)

O ator Haley Joel Osment. Fotos: Divulgação

Haley Joel Osment já fazia pequenas participações em filmes, como Forrest Gump (1994), quando foi escolhido para viver Cole Sear em O Sexto Sentido.

O papel lhe rendeu fama mundial e uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.



Apesar do sucesso, Haley enfrentou dificuldades para encontrar papéis que se encaixassem na transição de astro mirim para ator adulto.

"Estava naquele ponto incômodo entre ser criança e adulto. Os papéis que me ofereciam não me atraíam", explicou. Ele optou por estudar teatro experimental na Tisch School of the Arts, em Nova York.



Após os estudos, Haley voltou à atuação, participando de produções como Silicon Valley (2015-2019) e Extremamente Cruel, Malvado e Perverso (2019).



3. Jonathan Lipnicki Jerry Maguire (1996)

O ator Jonathan Lipnicki. Fotos: Divulgação

Jonathan Lipnicki, hoje com 34 anos, estreou no cinema em Jerry Maguire, mas ficou ainda mais conhecido por O Pequeno Stuart Little (1999) e O Pequeno Vampiro (2000).



Embora tenha trabalhado em produções teatrais e no cinema, Jonathan também se dedicou ao ativismo.

Ele apoia a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama e é porta-voz internacional de Quiropraxia Pediátrica Infantil. Além disso, participa de grupos de defesa dos direitos dos animais.



4. Macaulay Culkin Esqueceram de Mim (1990)

O ator Macaulay Culkin. Fotos: Divulgação

Macaulay Culkin se tornou um ícone ao interpretar Kevin McCallister, o menino que enfrentava ladrões atrapalhados quando esquecido em casa pelos pais.

O sucesso se repetiu na sequência Esqueceram de Mim 2 (1992).



Apesar da fama, sua vida pessoal foi marcada por conflitos familiares.

Aos 14 anos, Macaulay se emancipou e proibiu os pais de acessar sua fortuna, alegando abusos emocionais. A pressão da fama o levou ao abuso de drogas e medicamentos.



Após anos de reabilitação, Macaulay retomou sua carreira e formou uma família com a atriz Brenda Song.



5. Jake Lloyd Star Wars: A Ameaça Fantasma (1999)

O ator Jake Lloyd. Fotos: Lucasfilm/Divulgação

Jake Lloyd tinha apenas 10 anos quando interpretou Anakin Skywalker em Star Wars: A Ameaça Fantasma.

O papel trouxe reconhecimento imediato, mas também problemas. Jake sofreu bullying na escola, o que o levou a abandonar a carreira em 2001.



Em 2015, foi preso por dirigir em alta velocidade e resistir à polícia.

Posteriormente, sua mãe revelou que ele sofre de esquizofrenia. Desde 2016, Jake está internado em um hospital psiquiátrico.

Veja também

CINEMA "Moana": vídeo de set no Havaí mostra o galo Hei Hei do live-action; assista