SHOW Nation Beat em Olinda: grupo norte-americano se apresenta no Teatro Fernando Santa Cruz Show do Nation Beat terá a participação do cantor, compositor e instrumentista Maciel Salú

Unindo jazz e o sumo da cultura pernambucana, o grupo norte-americano Nation Beat chega a Olinda para uma única apresentação, nesta quinta (25), no Teatro Fernando Santa Cruz, que fica no Mercado Eufrásio Barbosa, bairro do Carmo.



Depois de passar por New Jersey, New York City e Ottawa (Canadá), o Nation Beat traz a Pernambuco a turnê de lançamento do álbum “Archaic Humans”, lançado em março, pelo selo Ropeadop. O show terá a participação do cantor, compositor e instrumentista Maciel Salú.

Os ingressos, a partir de R$ 20, estão à venda no Sympla.

Nation Beat

Formada em 2008, no Broonklyn (Nova Iorque), pelo baterista Scott Kettener, a Nation Beat é uma mistura sonora da cultura brasileira com a música de New Orleans, o jazz.

A banda tem uma forte ligação com a cultura pernambucana. Maracatu de baque virado, coco de roda, coco de trupé e o forró já foram matéria-prima para a alquimia sonora do grupo com o jazz.



"Maracatu Gigante" é uma das faixas de "Archaic Humans"; confira o clipe:

Em uma de suas passagens por Recife, Nation Beat teve encontros musicais com o cantor Silvério Pessoa, com a cantora Fabiana Masilli e com o mestre Walter de França, regente do centenário maracatu Estrela Brilhante do Recife.

SERVIÇO

Nation Beat em Olinda - turnê “Archaic Humans”

Quando: Quinta (25), 19h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz / Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no Sympla

