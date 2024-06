A- A+

Silvio Santos Neto de Silvio Santos tem o mesmo nome do avô e não é Silvio; saiba mais Mãe de três filhos, Patrícia Abravanel fez homenagem ao pai no nascimento do caçula

Pai de seis filhas e avô de 14 netos, Silvio Santos tem uma das crianças registrada em cartório com seu nome em homenagem. Mas engana-se quem pensa que a criança chama-se Silvio.

O filho mais novo de Patrícia Abravanel, de 4 anos, tem o nome de Senor, afinal, o apresentador e empresário tem como nome real Senor Abravanel. Ele passou a usar Silvio Santos quando começou a trabalhar no rádio, nos anos 1950, por ser mais curto e sonoro.

O menino usualmente está fazendo graça no Instagram de Patrícia, quinta filha do empresário e apresentadora do "Programa Silvio Santos".

Patrícia tem 46 anos e três filhos, Pedro, Jane e Senor, todos do casamento com Fábio Faria, ex-ministro de Comunicação do governo Jair Bolsonaro.

Outros netos

O neto mais velho de Silvio Santos é também o mais famoso: Tiago Abravanel. A filha Cíntia — fruto do casamento do empresário com Maria Aparecida Abravanel, que morreu de câncer quando a menina tinha 14 anos.

teve três filhos: Tiago, Vivian e Ligia, todos do casamento com o empresário Paulo César Corte Gomes, de quem já está separada. Vivian e Ligia, inclusive, já deram dois bisnetos cada a Silvio

Silvia, que o apresentador chama de filha número 2, também é do casamento de Silvio com Aparecida. Ela teve duas filhas: Luana e Amanda, aumentando a família Abravanel.

Daniela, por sua vez, é a primeira filha da união entre Silvio e Íris Abravanel. Ela é mãe de Gabriel, Manuela e Lucas, frutos do casamento com o empresário Marcelo Beyruti.

Rebeca, filha de número 5, como Silvio diz, é mãe do caçula da família: Benjamin, que nasceu em janeiro de 2024. O pai é o ex-jogador Alexandre Pato.

Renata, a filha caçula do dono do SBT, tem dois filhos: Nina e André.

