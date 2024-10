Duo pernambucano Forró Mourisco lança EP homônimo com Marília Parente; confira

A- A+

Combinando manifestações tradicionais do Nordeste brasileiro com tradições mouriscas, o duo pernambucano Forró Mourisco lança nesta sexta-feira (25), seu EP de estreia com três canções autorais. O projeto homônimo conta com a participação da cantora Marília Parente na faixa inédita "Dia de João".

A dupla é formada por Rannier Venâncio e Rodrigo Gondão reúne em ''Forró Mourisco'' mais de 10 anos de pesquisa. Os pernambucanos realizaram estudos sobre a conexão do universo árabe no norte da África com a música nordestina e do cavalo marinho e do forró.

"Essas conexões muitas vezes estão presentes em nosso cotidiano, mas nem sempre são percebidas, lembrando dos aboios e do repente, que tem origem nesse universo. Tentamos assim ajudar a elucidar alguns aspectos das intersecções entre tais territórios", explicaram o duo.

Origem

O Forró Mourisco nasce justamente dessa busca de evidenciar alguns pontos de conexão musical entre o norte da África, terras dos Mouros, com suas expressões árabes e

berberes, e o Nordeste do Brasil, que dentre muitas influências, tem essa, mourisca, pouco destacada.

"A instrumentação, pouco usual, traz a rabeca, de origem árabe, hoje completamente assentada nas tradições da nossa música, com seu som áspero, metálico e areento, unido ao Oud (alaúde árabe), instrumento antecessor do alaúde e do violão com o seu som aveludado, ondular, percussivo e microtonal, temos como resultado uma mistura interessante entre faixas de frequências e timbres extremamente diferentes, mas que juntos constroem um significado cultural. Uma busca, um retorno à uma parte de nossa ancestralidade", comentaram sobre a composição do EP.

"É importante dizer que esse projeto visa afirmar a história e a cultura árabe na formação cultural do Nordeste do Brasil. Já que isso é constantemente diminuído e muitas vezes

apagado em prol de um discurso histórico ocidental. Dessa forma defendemos a livre expressão cultural dos povos árabes e evidenciamos a sua importância para nossa formação", finalizaram.

EP completo

O duo já lançou os singles instrumentais ''Longa Repentino'' e ''Baianada Misturada'', que abriram os caminhos para esse novo trabalho. E, agora, chegam com a terceira faixa "Dia de João", cantada por Parente, uma regravação de uma música que se encaixa perfeitamente no universo que o Forró Mourisco vem construindo.

