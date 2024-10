A- A+

música Andrielly Souza lança "Tu Me Usou" com participação de Raphaela Santos; confira Canção faz parte do novo projeto audiovisual da pernambucana

A cantora e compositora Andrielly Souza lançou neste mês a canção "Tu Me Usou" com a participação da artista Raphaela Santos. Esse primeiro lançamento, que está disponível nas plataformas digitais, faz parte de um novo projeto audiovisual da pernambucana presente no seu canal no Youtube.

Das colaborações confirmadas no EP de Andrielly Souza, estão nomes como Priscila Senna, Ziane e Noara Marques. As outras faixas do projeto estão programadas para serem lançadas em novembro.

Carreira

Andrielly começou a cantar aos 7 anos na igreja, e aos 14 anos criou um canal no YouTube para publicar regravações de canções famosas. No entanto, foi a sua participação no "The Voice Brasil", em 2021, que impulsionou sua carreira. Ela chegou na terceira fase do programa televisivo e começou a gravar canções autorais com a colaboração de outros artistas.

Parceria com Raphaela Santos

A faixa "Tu Me Usou" não é a primeira colaboração entre Andrielly Souza e Raphaela Santos. Com mais de 100 milhões de reproduções nas plataformas de streaming, um dos sucessos da dupla é a música "Quem é o Louco Entre Nós", gravada por Raphaela e escrita por Andrielly.

Veja também

Reencontro Irmãos Menendez, presos por matarem os pais, ficaram mais de 20 anos separados