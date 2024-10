A- A+

mercado audiovisual Tela 2024 promove o intercâmbio gratuito entre expositores, produtores e players do audiovisual O evento acontece de 28 a 30 de outubro, no auditório "É do Povo", no Museu Cais do Sertão

A edição 2024 do Tela (Tendências, Entretenimento, Linguagem e Audiovisual) - etapa programática do festival Cine PE - reunirá profissionais do cinema em torno do tema ''Seminário & Mercado'', de 28 a 30 de outubro, no auditório "É do Povo", no Museu Cais do Sertão, para debater o mercado audiovisual local, nacional e internacional.

O evento promove o intercâmbio entre expositores, produtores e grandes players do mercado audiovisual.

''A gente tem uma percepção de que o Tela é um projeto que tende a crescer muito e quem sabe até ficar maior do que a própria mostra do Cine PE. Porque a questão do mercado assume uma grande importância diante de um mundo cada vez mais dependente desses conteúdos audiovisuais e dos negócios que surgem em torno disso'', destaca o economista e diretor geral do Cine PE, Alfredo Bertini.

''Até mesmo nos tradicionais festivais como Cannes e Veneza, as etapas de mercado são muito concorridas, porque são exatamente as oportunidades que os produtores, distribuidores têm para dialogarem e tratarem de negócios'', lembra Bertini.

Seminários

Após a abertura oficial, no dia 28 de outubro, às 15h30, com presença da direção do Cine PE e representantes do Ministérios da Cultura e da Ciência e Tecnologia, da Ancine, do Governo de Pernambuco e da Prefeitura do Recife, o primeiro tema abordado, a partir das 16h30, será ''Novas Tendências para a Economia da Cultura: Informações, Inovações Criativas e Tecnologias'', com o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira entre os expositores.

Já no dia 29 de outubro, das 9h às 10h, o seminário aborda o tema ''Realidade Digital: As Expectativas Sobre o Streaming e a Inteligência Artificial'', trazendo Hallein Amaral (Ancine), Pierre Lucena (Porto Digital) e Aline Zambrini (Diretora Zordon). Em seguida, o tema ''Empreendedorismo Audiovisual: Os Desafios para Captar, investir e Produzir'' será exposto por André Furtado (Fundação Itaú), Eduardo Maciel (Sebrae-PE) e Flávio Hélder (BFV).

No dia 30, o evento debate ''As Coproduções Latinas numa Perspectiva de Sustentabilidade: Um Olhar Especial para Argentina'', Andressa Zuccheratte (Ancine), Cecília Diez (Produtora e Professora Argentina), Paulo Trancoso (Presidente da Academia Portuguesa de Cinema) e Marilha Santos (Produtora e Professora) serão os expositores.

Mercado

Também no dia 29, no período da tarde, será promovida a apresentação dos players Band Play, Box Brazil, Canais Globo, Canal Brasil, Disney, Downtown, Europa, Gullane, H2O, O2, Pandora, Retrato, Sony Pictures e Telecine. Em seguida, um espaço dedicado para a defesa de projeto audiovisuais selecionados.

É o caso dos produtores dos filmes ''Cuiabá 50 Graus'' (MT), ''Aragem'' (PE), ''O Aparelho Batatão'' (PE), ''Hino ao Amor'' (PB), ''Cantar a Vida, Zombar da Morte'' (PE), ''Loba'' (BA) e ''Soy Loco por Ti, Capinam'' (RJ).

Já no dia 30, serão defendidos projetos dos filmes ''Uma Conexão Alemã de Tecidos'' (PE), ''Presunção de Inocência'' (PA), ''Coração Gigante'' (PE), ''Uz Corre'' (CE), ''Encontro Marcado'' (PE), ''Jahara'' (PA), ''Manifestos do Futuro - Do Mangue para o Mundo'' (PE), ''Jarbas'' (PB), ''Sertão Virgolino'' (PE), ''Família S às A'' (TO) e ''Sobre o Sertão e o Destino: A Vida e a Obra de Geraldo Azevedo'' (PE).

SERVIÇO

Tela 2024

Quando: 28 a 30 de outubro

Onde: Auditório "É do Povo", no Cais do Sertão - Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito através do Sympla

Instagram: @cinepeoficial

