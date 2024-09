A- A+

ASTROS "O encontro aconteceu": fãs comemoram foto de Cauã Reymond com Madonna após troca de likes Ator brasileiro e rainha do pop se encontraram durante a Semana de Moda de Milão

Um encontro entre Cauã Reymond e Madonna, em evento da Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão, deixou os fãs do brasileiros animados. Os dois foram registrados em uma foto ao lado do fotógrafo e amigo em comum Mert Alas e fizeram questão de compartilhar o encontro em suas redes sociais.

"O encontro aconteceu", comemorou seguidora de Cauã em comentário na publicação do ator. A reação é explicada pelo fato do ator e a rainha do pop terem trocado likes no Instagram em julho.

Na ocasião, o brasileiro se disse surpreso ao descobrir que estava sendo seguido pela cantora. E teria sido justamente Alas o responsável por fazer Madonna seguir Cauã.

O post do ator recebeu quase 200 mil likes em menos de cinco horas, além de milhares de comentários, a maioria elogiosas ao brasileiro. "Madonna zerou a vida", brincou o influenciador John Drops. Já o produtor de TV Claudinho elogiou: "musoooooooo".

Um perfil de fãs de Cauã atestou: "foto do ano". E outra fã disse: "Madonna sempre com bom gosto".

Veja também

REALITY SHOW A Fazenda: Sacha e Fernando discutem após Prova de fogo