Cauã Reymond confirma que estará em "Vale tudo"; o que se sabe até agora sobre remake

Cauã Reymond confirmou que está escalado para "Vale tudo".

Em entrevista ao site "Hugo Gloss", o ator não disse qual papel interpretará na obra de Gilberto Braga reescrita por Manuela Dias, mas é nome certo no elenco.

“‘(vou) fazer a próxima novela da Manuela Dias, ‘Vale Tudo’", disse Cauã, que antes falou sobre a série 'Mata-mata", de sua autoria. "Continua em desenvolvimento. A gente não deve filmar agora, mas a gente está desenvolvendo. Eu estou em negociações para fazer um longa agora, no segundo semestre, com um time muito legal. São grandes atores, é uma pessoa que todos nós admiramos, que eu estou louco para voltar a trabalhar.

O remake

"Vale tudo" é uma obra de Gilberto Braga, exibida originalmente em 1988. Considerada uma das maiores da história da TV brasileira, foi escolhida para ser a novela comemorativa dos 60 anos da TV Globo, comemorados em 2025.

Disponível no Globoplay, a novela original conta a jornada de antagonismo entre mãe e filha: a boa Raquel Accioli (Regina Duarte) e a inescrupulosa Maria de Fátima (Gloria Pires). O elenco tinha ainda com as presenças de Antonio Fagundes, Carlos Alberto Riccelli, Cássio Gabus Mendes e, é claro, Beatriz Segall, imortalizada no papel da poderosa empresária Odete Roitman.

A tarefa de readptar o texto para os dias atuais ficou a cargo de Manuela Dias, cuja primeira novela foi "Amor de mãe", exibida no horário das 21h em 2019 e interrompida pela pandemia em março de 2020. Manuela também é autoria da antologia "Justiça", do Globoplay.

"Entrei na Globo aos 19 anos. São 28 anos de aprendizado sobre TV, sobre contar histórias e sobre quem eu sou. Obrigada a direção da TV Globo por apostar em mim pra essa tarefa! Aberta às parcerias, a ser transformada pelo processo e ansiosa pra escolher quem matou Odete Roitman", compartilhou Dias em seus perfis no X e no Instagram.

Odete Roitman

A trama original parou o país com o grande mistério "quem matou Odete Roitman". Muito se especula sobre quem interpretará a megera em 2015. Até o momento, falou-se em Fernanda Torres, Malu Galli e Natália do Valle. Segundo Amauri Soares, diretor geral da TV Globo dos Estúdios Globo, em entrevista à Folha de São Paulo, a atriz já foi escolhida. O executivo, no entanto, não falou da artista.

Glória Pires, que participou da primeira versão, foi uma das que negou veemente que tenha sido sequer sondada para o papel. "Nunca houve esse convite. Portanto, essa notícia não é real", disse a atriz, em vídeo publicado no Instagram.

