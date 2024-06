A- A+

envenenamento Cauã Reymond atualiza fãs sobre cadela envenenada: "amanhã já deve voltar para casa" No fim de semana, o rottweiler Romeu morreu, em decorrência do mesmo episódio

O ator Cauã Reymond usou sua conta no Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da cadela Shakira, que foi envenenada no último fim de semana. Segundo ele, em publicação na noite desta terça-feira, a bichinha, que está internada, deve voltar para casa nessa quarta-feira.

Com as patas raspadas, sinal de que recebeu medicação injetável na clínica veterinária, Shakira parece disposta. No vídeo compartilhado nos stories do ator, ela está brincando com um bicho de pelúcia.

Shakira sobreviveu a um envenenamento ocorrido no último fim de semana, quando Cauã denunciou que dois de seus cães comeram carne com chumbinho, alimento que teria sido jogado em seu quintal por criminosos, que teriam tentado assaltar sua casa no Joá.

O rottweiler, batizado de Romeo, morreu, enquanto a cadela, de nome Shakira, segue internada.

Nos últimos dias, o artista também tinha usado as redes sociais para agradecer pela solidariedade de fãs e amigos. “Estou aqui agradecendo a cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo cuidado, por tudo”, disse o ator. Ele também mandou “uma energia positiva” para quem está passando pela mesma dor. “Desejo tudo de bom para as famílias, para as pessoas que também perderam seus bichinhos. É muita maldade isso”, afirmou.

