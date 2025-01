O que a vitória de Fernanda Torres significa na corrida para uma indicação ao Oscar?

A- A+

O Globo de Ouro mal chegou ao fim e os brasileiros já se perguntam: o que a vitória de Fernanda Torres na categoria de melhor atriz em filme dramático significa na corrida por uma indicação ao Oscar?

Pois bem, a equação é complicada. Sem dúvida, a premiação ajuda e muito a brasileira. O Globo de Ouro, ainda que tenha derrapado nos últimos anos, parece ter retomado o posto de um importante espaço de visibilidade para filmes e profissionais.

É certo que o Globo de Ouro já não é o principal termômetro para o Oscar nas categorias de atuação há alguns anos. Como a premiação divide as categorias em drama e comédia/musical, o Globo de Ouro indica mais que o dobro de concorrentes do que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Enquanto o Oscar conta com cinco indicadas a melhor atriz, o Globo de Ouro conta com 12, divididas entre os gêneros.





Mas é inegável que a vitória ajuda. A votação para o Oscar, dentre os membros da Academia, começa na próxima quarta-feira (8), ainda em um momento em que o resultado do Globo de Ouro está quentinho.

No mesmo dia 8 serão conhecidos os indicados ao SAG Awards, prêmio do Sindicato dos Atores, que é considerado o principal termômetro para o Oscar. Se no momento a indicação de Fernanda ainda é incerta, a presença na lista do SAG muito provavelmente consolidaria a brasileira dentre as principais apostas para o Oscar.

Se a vitória no Globo de Ouro é motivo para comemorar, na última semana a shortlist do BAFTA deixou os brasileiros preocupados. A brasileira não ficou entre as 10 atrizes pré-selecionadas na categoria principal de atuação feminina no ano. Amy Adams (“Canina”), Cynthia Erivo (“Wicked”), Demi Moore (“A subtância”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Kate Winslet (“Lee”), Marianne Jean-Baptiste (“Hard Truths”), Marisa Abela (“Back To Black”), Mikey Madison (“Anora”), Nicole Kidman (“Babygirl”) e Saoirse Ronan (“The Outrun”) seguem na pré-lista do BAFTA.

Ainda que não seja um termômetro tão forte quanto o SAG, o BAFTA é um indicativo melhor do que o Globo de Ouro, geralmente, uma vez que muitos de seus membros também integram o corpo da Academia americana. Já os votantes do Globo de Ouro, são 340 jornalistas, sendo 25 do Brasil.

É importante lembrar ainda que apesar das premiações servirem de indicativos umas das outras, nada é garantido dentro de uma temporada de premiação. Em 2022, por exemplo, Penélope Cruz concorreu ao Oscar de melhor atriz por "Mães paralelas", de Pedro Almodóvar, mesmo sem receber indicações ao Globo de Ouro, ao SAG e ao BAFTA. Por coincidência, Penélope foi indicada por um filme distribuído internacionalmente pela Sony Classics, que também é responsável pela campanha de " Ainda estou aqui".

As indicações ao Oscar serão anunciadas no dia 17 de janeiro. A cerimônia acontece no dia 2 de março.

Veja também

CELEBRIDADES Pamela Anderson diz não ter tido ajuda de time de moda e beleza no Globo de Ouro: ''Só eu''