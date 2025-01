A- A+

Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro 2025 de melhor atriz de drama neste domingo, celebrou sua mãe, Fernanda Montenegro, que também foi indicada por "Central do Brasil" em 1999, mas não venceu na ocasião. Ao subir ao palco do Beverly Hilton Hotel, a protagonista de "Ainda estou aqui", do diretor Walter Salles, disse que não tinha preparado nenhum discurso.



"Meu Deus, eu não preparei nada porque já estava feliz. E este é um ano incrível para performances femininas, com tantas atrizes aqui que eu admiro profundamente. E, claro, quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter!", disse Fernanda. "E quero dedicar este prêmio a minha mãe. Vocês não têm ideia: ela esteve aqui há 25 anos. E isso é uma prova de que a arte pode perdurar ao longo da vida, mesmo em momentos difíceis, como essa história incrível da Eunice Paiva que eu conto no filme. Há algo acontecendo agora no mundo, com tanto medo. E este é um filme que nos ajudou a refletir sobre como sobreviver em tempos difíceis como estes."







Abaixo, o momento em que Viola Davis, agraciada na sexta-feira com o prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto da obra, anunciou a vencedora.

Fernanda Torres wins the #GoldenGlobe for best performance by a female actor in a motion picture — drama. https://t.co/NjoSZaUKEu pic.twitter.com/80gjzalgjZ — Variety (@Variety) January 6, 2025

Veja também

CELEBRIDADES Pamela Anderson diz não ter tido ajuda de time de moda e beleza no Globo de Ouro: ''Só eu''