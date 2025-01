Brasileiros "invadem" perfil do Globo de Ouro para reclamar de derrota de "Ainda estou aqui"

A- A+

Os fãs brasileiros na internet não aceitam derrota e partiram para cima do perfil do Globo de Ouro na noite deste domingo tão logo "Emilia Pérez" foi anunciado melhor filme de língua não inglesa, tirando as chances de "Ainda estou aqui" ser premiado. As postagens mais recentes passavam dos mil comentários, a maioria deles reclamando do prêmio.

"Sabotaram o prêmio do país errado", brincou um seguidor.

"Nunca serão os melhores do ano do Faustão", escreveu outro.





"Roubaram o Brasil", disse um terceiro.

"2025 e continuam roubando o nosso ouro".

"Emilia Pérez" é um filme francês, e o diretor Jacques Audiard subiu ao palco para agradecer. Todo o discurso foi feito na língua nativa do cineasta, que contou com tradução simultânea para o inglês. O longa-metragem é estrelado pela espanhola Karla Sofía Gascón e pelas americanas Selena Gomez e Zoe Saldaña. As três falaram espanhol na produção, que conta a história de um cartel mexicano.

"Ainda estou aqui" também recebeu indicação ao prêmio de melhor atriz de drama, pela interpretação de Fernanda Torres. A brasileira é a única indicada que interpreta em língua não inglesa. Concorrem com ela Pamela Anderson (“The Last Showgirl”), Angelina Jolie (“Maria”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) e Kate Winslet (“Lee”).

