Apesar da grande torcida brasileira e da aclamação da crítica, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, não levou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa na 82ª edição do Globo de Ouro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O filme Emilia Pérez, da França, conquistou o troféu. A premiação aconteceu neste domingo (5).

A obra brasileira disputou a categoria com os filmes Tudo Que Imaginamos Como Luz, Emilia Pérez, The Girl with the Needle, The Seed of the Sacred Fig e Vermiglio.

Na edição deste ano, a atriz Fernanda Torres também representa o Brasil concorrendo na categoria Melhor Atriz (Drama), por sua atuação como Eunice Paiva, em Ainda Estou Aqui.

Ainda Estou Aqui conta a história real da brasileira Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro), que se tornou ativista dos Direitos Humanos depois da morte de seu marido, o deputado federal Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), assassinado pela ditadura militar em 1971.

O último vencedor do Brasil foi “Central do Brasil”, em 1999, também de Walter Salles e interpretado pela mãe de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, que não levou para casa a estatueta de melhor atriz. Com isso, o País não vence a premiação há 26 anos.





