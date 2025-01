A- A+

Globo de Ouro Selton Mello surge com produtores de 'Ainda estou aqui' a caminho do Globo de Ouro Longa de Walter Salles concorre na categoria de melhor filme de língua não-inglesa

Assim como Fernanda Torres, Selton Mello também já está a caminho do Globo de Ouro 2025. O ator, que interpreta Rubens Paiva no filme "Ainda estou aqui", apareceu nos Stories do produtor do filme Rodrigo Teixera, ao lado da também produtora Maria Carlota Bruno.

Stories do produtor do filme Rodrigo Teixera. Foto: Reprodução/Instagram

Minutos antes, Fernanda Torres, indicada ao prêmio de melhor atriz de drama, fez um post com a legenda "a caminho". Na foto, ela deu um "spoiler" do brinco de diamantes escolhido para a ocasião.

As concorrentes de Fernanda na categoria de melhor atriz de drama são Pamela Anderson, por “The Last Showgirl”; Angelina Jolie, por “Maria”; Nicole Kidman, por “Babygirl”; Tilda Swinton, por “O quarto ao lado”; e Kate Winslet, por “Lee”.

A "Variety" listou a brasileira como a favorita a levar a estatueta, enquanto a "Vanity Fair" colocou Nicole Kidman como a preferida ao prêmio.

