Fernanda Torres Fernanda Torres escolhe vestido de estilista belga para Globo de Ouro; confira o look completo A artista concorre ao Globo de Ouro como Melhor Atriz (Drama), com a sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles

A atriz Fernanda Torres, que concorre na categoria Melhor Atriz (Drama), no Globo de Ouro, escolheu um vestido do estilista belga Olivier Theyskens couture, que foi adaptado para as suas medidas, para participar da premiação. A informação foi divulgada pela Vogue Brasil.

Além disso, as joias escolhidas são do brasileiro Fernando Jorge, com syling do carioca Antonio Frajado.

A artista concorre ao Globo de Ouro como Melhor Atriz (Drama), com a sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A premiação acontece neste domingo (5) a partir das 22h (horário de Brasília).

Além de Fernanda Torres, disputam a mesma categoria as atrizes Nicole Kidman, por “Babygirl”; Angelina Jolie, por “Maria Callas”; Tilda Swinton, por “O quarto ao lado”; Kate Winslet, por “Lee”; e Pamela Anderson, por “The last showgirl”.

