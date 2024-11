A- A+

FAMOSOS "Peço um pouco de empatia", diz Eliezer sobre ataques à Viih Tube após internação de filho Ravi nasceu no último dia 11 de novembro; pais pedem "apenas orações e boas vibrações para a rápida recuperação do filho", diz nota

Após quase uma semana da internação do filho mais novo do casal Viih Tube e Eliezer, o ex-BBB publicou uma série de novos stories onde atualiza os fãs da situação da criança. Segundo Eliezer, o bebê está bem, mas sofre de uma doença grave e rara. Nascido no dia 11 de novembro, Ravi foi internado no último domingo.

Depois de 19 horas do trabalho de parto de seu segundo filho (Viih Tube é mãe também de Lua), a influencer chegou a ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para passar por uma transfusão de sangue. Segundo Eliezer, seguidores nas redes sociais tem culpado Viih Tube pela situação enfrentada pelo filho.





— A doença não tem nenhuma relação com o parto. Por favor, parem de acusar a minha mulher — diz o ex-BBB na publicação, feita na manhã deste sábado — Só peço que vocês tenham um pouco de empatia. Quem está falando isso não é o Eliezer. É um pai destruído que está vendo sua mulher destruída, que está vendo o seu filho todo furado, com um cateter passando dentro do coração.





Eliezer atualiza fãs de situação do filho Ravi, internado desde domingo — Foto: Reprodução

Eliezer diz ainda que o filho está melhorando, apesar da doença:

— Ele está bem. Acho que essa é a melhor notícia que poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também os médicos. É uma doença grave para um bebê a termo (não prematuro) e grave. Nem consigo explicar aqui. Estamos a cada dia aprendendo um pouco. Mesmo sendo grave, sendo raro, ele está bem.

“Realmente o Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor”, diz uma nota da assessoria de imprensa do casal compartilhada nesta semana.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro, às 19h49, pesando 3,76kg e com 49cm, de acordo com uma publicação de Viih Tube nos stories, no Instagram. Por meio de suas mídias sociais, a influencer fez um relato de como foi o parto.

"Às 21h de domingo, comecei a sentir contrações e jurava que eram apenas pródromos. 38 semanas e 4 dias, e ele escolheu essa data tão linda para vir. Foi um dia que me ensinou muita coisa! Senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente e me dando discernimento", escreveu ela. "Vocês acham que eu ia chegar até o expulsivo e não iria expulsar o bebê? Foram coisas perigosas e era visível que estava dando algo errado, tivemos que sair correndo mesmo, quase fomos para a UTI, eu e o Ravi. Graças a Deus, não precisou, mas chegaram até a reservar sala para o Ravi".

Veja também

HIP HOP Artistas defendem que hip hop se torne patrimônio imaterial