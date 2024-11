Filho de Viih Tube e Eliezer está há 4 dias internado em São Paulo e passou por cirurgia; entenda

A- A+

O filho mais novo dos influencers Viih Tube e Eliezer, nascido no dia 11 de novembro, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último domingo (24) e passou por uma cirurgia. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópoles. A assessoria de imprensa divulgou uma nota do casal em que pede ''orações e boas vibrações''para que o pequeno se recupere logo.

''Realmente o Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor'', diz o texto, publicado pelo gshow.

Depois de 19 horas do trabalho de parto de seu segundo filho (Viih Tube é mãe também de Lua), a influencer chegou a ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para passar por uma transfusão de sangue.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro, às 19h49, pesando 3,76kg e com 49cm, de acordo com uma publicação de Viih Tube nos stories, no Instagram. Por meio de suas mídias sociais, a influencer fez um relato de como foi o parto.

