Pintor que fugiu dos nazistas na infância, Frank Auerbach morre aos 93 anos

Alemão naturalizado britânico aos sete anos, o pintor figurativo Frank Auerbach morreu nesta segunda-feira (11) aos 93 anos, anunciou a galeria Frankie Rossi, que o representava, nesta terça.

"Com grande tristeza, a Frankie Rossi Art Projects anuncia que Frank Auerbach, um dos maiores pintores da nossa era, morreu pacificamente na madrugada de segunda-feira, na sua casa em Londres", informou o diretor da galeria, Geoffrey Parton, em comunicado.

Auerbach fazia parte da chamada escola londrina juntamente com Francis Bacon (1909 -1992) e Lucian Freud (1922-2011).

Nascido em Berlim em 1931, em uma família judia, chegou à Inglaterra em 1939 fugindo dos nazistas e naturalizou-se britânico em 1947. Seus pais, contudo, morreram em campos de concentração na Alemanha.

Depois de estudar na Saint Martin's School of Art e no Royal College of Art de Londres, dedicou sua vida à pintura. Seus retratos e suas paisagens londrinas vivas e coloridas reforçaram sua reputação, que chegou relativamente tarde.

Fez parte do London Group, associação que reuniu artistas como David Hockney, Michael Andrews e Paula Rego. Em 1986, representando a Grã-Bretanha na Bienal de Veneza de 1986, recebeu o Leão de Ouro no evento, juntamente com Sigmar Polke, que representou a Alemanha.

Algumas de suas telas mais famosas eram cenas urbanas, várias delas retratando o bairro de Camden Town, no Norte de Londres, onde manteve o mesmo ateliê desde 1954 até sua morte.

