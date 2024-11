A- A+

Arte Prédio com obra de Banksy vai a leilão na Inglaterra e imagem não poderá ser removida Conhecida como 'Well hung lover' ou 'Naked man hanging from window', pintura foi feita pelo artista em 2006

Seria mais uma edifício comum à venda em Bristol, na Inglaterra, não fosse uma particularidade que o torna único. Uma das laterais do prédio ostenta uma obra original de Banksy.

Agora que o imóvel vai a leilão, uma dúvida pairou no ar: o que os novos donos farão com a pintura?

Segundo a corretora responsável pela venda, a resposta é simples — nada.

"O comprador será obrigado a aceitar um acordo restritivo no contrato de locação garantindo que a imagem não possa ser removida do edifício", avisa a empresa.

Conhecida como "Well hung lover" ou “Naked man hanging from window”, a obra retrata um homem pendurado no parapeito de uma janela enquanto um provável marido enganado o procura, ao lado deu uma mulher. Banksy fez este mural em 2006, quando o edifício abrigava uma clínica de saúde sexual.

O edifício em questão tem cinco andares, fica perto da Catedral e da Universidade de Bristol. Uma boate costumava funcionar no porão do local.

"Além disso, há um mural original de Banksy", avisa o anúncio da corretora. "É reconhecido que a arte de rua é criada não como uma obra de arte permanente, mas como uma forma de protesto que é geralmente, mas nem sempre, criada ilegalmente e sem a permissão do proprietário do edifício. Como tal, a vida de qualquer imagem como uma obra de arte evoluirá e mudará ao longo do tempo, dependendo de como a obra resiste ou, na verdade, é posteriormente pintada ou removida", discorre a seguir.

Banksy é o artista de rua mais famoso da Grã-Bretanha. Ele é conhecido por escolher lugares aleatórios para produzir suas obras de arte.

Uma de suas principais características é manter seu anonimato, ainda que sua identidade já tenha sido revelada algumas vezes.

De acordo com o jornal britânico "Daily mail", no ano passado ele foi recentemente citado por meio de uma ação judicial contra a empresa Pest Control, criada por ele.

Nos documentos do processo, Robin Gunningham, homem de 53 anos, natural de Bristol, na Inglaterra, consta como o artista responsável pela empresa.

