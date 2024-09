Primeiro domingo de prévias anima sítio histórico, em Olinda

A- A+

O domingo (8) foi marcado pelo início das prévias para o Carnaval 2025, que já começaram oficialmente em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

E neste primeiro domingo de prévias, o Samba, feito por mulheres, foi a grande estrela da 'cidade maravilhosa'.

Sambadeiras

Destaque do primeiro domingo de prévias, e do Carnaval, o ensaio do grupo Sambadeiras foi realizado no Centro Luiz Freire, no Sítio Histórico de Olinda.

Com 16 anos de existência, o grupo, que é a primeira bateria feminina de samba de Olinda, já está a todo vapor com sua preparação para o Carnaval 2025. Com 18 ensaios marcados até a primeira apresentação no carnaval, o grupo deve ensaiar todos os domingos, com exceção das festas de fim de ano, até o Carnaval.

A fundadora e presidente do Sambadeiras, Julieta Mergulhão, ressaltou a importância da preparação do grupo.

"Hoje é o nosso segundo ensaio e estamos nesse preparatório para mandar ver no Carnaval. Todo domingo estaremos aqui, mostrando o que temos de melhor, empoderando mulheres, ensinando instrumentos e construindo essa jornada juntas", disse a fundadora.

Samba Soul Delas

Já na Praça do Carmo, o domingo (8) foi marcado pelo ensaio do grupo Samba Soul Delas, que reuniu foliões, atraindo amantes do samba e moradores da cidade histórica.

Além de se prepararem para o carnaval, o grupo também está ensaiando para comemorar o aniversário de 12 anos de história no próximo dia 5 de outubro, no Casbah, também em Olinda.

A cantora e diretora de comunicação do grupo Samba Soul Delas, Aline Beltrão, destacou a importância do primeiro ensaio completo do grupo.

"Hoje está sendo o nosso primeiro ensaio com a banda toda. Estamos em um momento de preparação, tanto para o Carnaval quanto para a comemoração do nosso aniversário em outubro. Vai ser no Casbah, em Olinda, e esperamos todos lá para celebrar com a gente", convidou Aline.

Foliãs

Entre as foliãs mais animadas, estava a técnica de enfermagem Elizângela Nascimento, que não perde um ensaio.

"Eu sempre venho para os ensaios do Carnaval de Olinda. Porque tem segurança, uma diversidade enorme para se divertir e é sempre muito massa!", afirmou Elizângela.

Outra frequentadora assídua das prévias, Isabel Magalhães, também técnica de enfermagem, compartilhou a empolgação para o Carnaval.

"Estou muito ansiosa para o carnaval e a gente começa agora, nas prévias, que é muito bom. As vezes é até melhor do que o carnaval mesmo”, compartilhou Isabel.

Veja também

Luto Quem foi Fábio Arruda, consultor de etiqueta que morreu aos 54 anos