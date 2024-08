Programação dos cinemas do Recife e RMR hoje; confira os filmes em cartaz de 1º a 07 de julho

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, tem a estreia de "O Exorcismo", terror estrelado por Russell Crowe e do longa de fantasia dramática "Tuesday - O Último Abraço", da A24, além do documentário capixaba "Presença". Confira a seguir os filmes em cartaz de 1º a 07 de julho:



ESTREIA



"O Exorcismo"

Anthony Miller (Russell Crowe) é um ator com um passado sombrio, marcado pelo abuso de drogas. Durante as filmagens do seu novo filme de terror, ele começa a exibir um comportamento perturbador, levantando suspeitas sobre seu estado mental. Ao investigar o que pode estar acontecendo, sua filha se vê no limite entre a realidade e o sobrenatural e percebe que os problemas que assombram seu pai podem ser mais aterrorizantes do que parecem.

Direção: M.A. Fortin e Joshua John Miller







"Tuesday - O Último Abraço"

Um conto de fadas lúdico que retrata a difícil jornada de uma mãe (Julia Louis-Dreyfus) e sua filha adolescente (Lola Petticrew) ao confrontarem a morte – que se apresenta através de um surpreendente pássaro falante. De forma sensível, o filme busca encontrar resiliência no inesperado.

Direção: Daina Oniunas-Pusic







"Presença"

Três artistas afro-brasileiros, com carreiras reconhecidas internacionalmente, transmutam-se a cada performance. Marcus Vinícius, Rubiane Maia e Castiel Vitorino Brasileiro fazem uma reflexão sobre os limites que apontamos para nossos próprios corpos.

Direção: Erly Vieira Jr.







"Estranho Caminho"

Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.

Direção: Guto Parente

"Filho de Boi"

João é um menino tímido de 13 anos que mora no sertão baiano. O vínculo com seu pai foi rompido e ele não tem amigos. Quando um pequeno circo chega à cidade buscando um novo palhaço, ele vê a oportunidade perfeita para fugir dali.

Direção: Haroldo Borges







EM CARTAZ



''Deadpool & Wolverine''

Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante... relutante? Mais relutante? Ele deve convencer um Wolverine.

Direção: Shawn Levy







"Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca"

A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem para a biblioteca, em busca da história mais importante de suas vidas.

Direção: Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo

"Pequenas Cartas Obscenas"

Moradores de Littlehampton começam a receber cartas perversas e a desbocada Rose é acusada do ato. No entanto, as mulheres da cidade começam a investigar e suspeitam que Rose pode não ser a culpada.

Direção: Thea Sharrock







''O Mal Não Existe"

Takumi e sua filha moram na vila de Mizubiki, em Tóquio. Apesar da vida pacata, um dia os moradores descobrem a existência de um plano para construir um acampamento próximo à casa de Takumi, afetando diretamente a vida do homem e de sua filha.

Direção: Ryusuke Hamaguchi







''Testamento''

Jean-Michel, um solteirão de 73 anos, reside em uma casa de repouso administrada por Suzanne. Seu mundo é abalado pela chegada repentina de manifestantes que fazem campanha para a remoção de uma antiga obra que foi considerada um insulto às Primeiras Nações. Enquanto Jean-Michel perde progressivamente a fé em um mundo dominado pelo politicamente correto, ele descobre um amor inesperado por Suzanne.

Direção: Denys Arcand







''O Sequestro do Papa''

Em 1858, no bairro judeu de Bolonha, os soldados do Papa invadiram a casa da família Mortara. Por ordem do cardeal, vieram levar Edgardo, seu filho de sete anos. A criança foi batizada secretamente por sua babá e a lei papal é inquestionável.

Direção: Marco Bellocchio







"Twisters"

Edgar-Jones estrela como Kate Cooper, uma ex-caçadora de tempestades assombrada por um encontro devastador com um tornado durante seus anos de faculdade, que agora estuda padrões de tempestades nas telas em segurança na cidade de Nova York. Ela é atraída de volta às planícies por seu amigo, Javi, para testar um novo sistema revolucionário de rastreamento. Lá, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), o carismático e imprudente ícone das redes sociais que se diverte postando suas aventuras de caça a tempestades com sua equipe barulhenta. À medida que a temporada de tempestades se intensifica, fenômenos aterrorizantes nunca vistos são desencadeados e Kate, Tyler e suas equipes concorrentes se encontram diretamente no caminho de múltiplos sistemas de tempestades convergindo sobre o centro de Oklahoma na luta de suas vidas.

Direção: Lee Isaac Chung







"Luccas e Gi em: Dinossauros"

Com as incríveis locações da cidade de Miguel Pereira como pano de fundo, Luccas e Gi vão viver uma divertida aventura, repleta de ação e perigos, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo com fama de maluco beleza e de dois agentes muito atrapalhados da CIA, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas terríveis experiências.

Direção: Leandro Neri







''Entrevista com o Demônio''

Longa-metragem de terror que conta sobre o apresentador de um programa de televisão dos anos 70, Jack Delroy (David Dastmalchian), que está tentando recuperar a audiência do seu programa, resultado da sua desmotivação com o trabalho após a trágica morte de sua esposa.

Direção: Colin Cairnes e Cameron Cairnes







"MaXXXine"

Na Hollywood dos anos 1980, a estrela de filmes adultos e aspirante a atriz Maxine Minx (Mia Goth) finalmente parece ter conquistado a chance de fazer sua estreia triunfal na telona. Mas quando um misterioso assassino começa a perseguir justamente as jovens estrelas de Hollywood, uma trilha de sangue ameaça revelar o passado sinistro de Maxine.

Direção: Ti West







"Meu Malvado Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Direção: Chris Renaud

Leia a crítica







"Um Lugar Silencioso - Dia Um"

O público vai testemunhar o dia em que o mundo ficou em silêncio. Com Lupita Nyong'o e Joseph Quinn como protagonistas, o prelúdio mostra como foi a chegada dos alienígenas na Terra em uma das maiores cidades do mundo.

Direção: Michael Sarnoski







"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann

Leia a crítica







"Morando com o Crush"

Luana (Giulia Benite) compartilha com seu pai uma curiosa semelhança familiar: eles não têm sorte no amor. Desde que sua esposa faleceu, Fábio (Marcos Pasquim) nunca mais conseguiu namorar sério, e Luana só tem coragem de observar o seu crush, Hugo (Vitor Figueiredo), de longe. A sorte dos dois muda quando Fábio se apaixona perdidamente por uma colega de trabalho e planeja morar com ela. Ao mesmo tempo, Luana é convidada para um date com Hugo. Mas a nova namorada de Fábio na verdade é… a mãe de Hugo! Agora, Luana e Hugo terão que dividir o mesmo teto enquanto lidam com o crush que têm um no outro.

Direção: Hsu Chien



"Tô de Graça"

Baseado na série líder de audiência do Multishow. Depois de ganhar uma indenização inesperada. Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide torrar o dinheiro levando metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso. A ideia é fazer uma grande surpresa para a filha mais velha que está namorando o playboy dono do estabelecimento. Mas o plano vai por água abaixo e, entre trapalhadas e confusões, a família acaba tendo que se acomodar num camping onde Graça reencontra um antigo crush.

Direção: César Rodrigues



ESPECIAL



"Blackpink World Tour (Born Pink) nos Cinemas"

A turnê Born Pink do Blackpink que cativou o mundo chega às telonas, celebrando o 8º aniversário do grupo desde sua estreia! Atraindo um público de 1,8 milhão de pessoas e quebrando recordes globais para turnês de grupos femininos, agora você pode experimentar a energia das performances ao vivo do grupo nos cinemas ao redor do mundo!

Direção: Yoondong Oh, Geun Min



"Sangue para Drácula" - À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema (Cinema da Fundação/Derby)

O Conde Drácula sabe que se ele não beber uma certa quantidade de sangue virgem seu destino será passar a eternidade dentro de seu caixão. O assistente do Conde, Anton, sugere que eles viajem para a Itália, onde a tradição religiosa propicia a existência de noivas virgens.

Direção: Paul Morrissey.



"Bizarros Peixes das Fossas Abissais" - Sessão Escola (Cinema da Fundação/Museu)

Uma mulher com esdrúxulos superpoderes, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica participam de uma insólita jornada até as profundezas do oceano.

Direção: Marão



Mostra Filmes Finalistas do Prêmio Grande Otelo 2024 (Cinema da Fundação/Museu)

Várias obras da competição estão em cartaz: "Mussum, O Filmis", "O Sequestro do Voo 375", "Retratos Fantasmas", "Pedágio", "Os Farofeiros 2", "Noites Alienígenas", "Andança - Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho", "Belchior - Apenas um Coração Selvagem", "Minha Irmã e Eu", "Três Tigres Tristes", "Pérola", "Saudosa Maloca", "Elis & Tom: Só Tinha de Ser Com Você", "Nada Será Como Antes - A Música do Clube de Esquina", "Desapega!" e "Nosso Sonho - A História de Claudinho e Buchecha".



IV Fórum do Movimento das Imagens (Cinema da Fundação/Porto)

Nos dias 1º, 2 e 3 de agosto. Um evento que enfoca questões climáticas a partir de obras do cinema experimental e da videoarte realizados desde a década de 1970. O Fórum ainda traz uma mesa redonda, com o curador e videasta Yann Beauvais, o artista Edson Barrus Atikum, a professora e pesquisadora Angela Phryston, e mediação da coordenadora do projeto, Liana Vila Nova, no último dia da sua programação, das 17h às 18h30.



Médicos Sem Fronteiras (Cinema da Fundação/Derby)

Uma sessão de cinema com a apresentação de dois documentários, que será seguida de debate. O primeiro, "Gaza: juventude sob ocupação", de 2022, retrata a vida de adolescentes na Faixa de Gaza, que nasceram durante o período de bloqueios, conflitos e escassez de itens essenciais. Em "Gaza antes de 7 de outubro" (2024), o público assiste ao curta-metragem filmado em maio de 2023, que mostra alguns dos muitos desafios para viver na região.



Mostra Pioneiras do Cinema (Cinema da UFPE)

Exibição, no dia 1º de agosto, de "O Ébrio" (120’), às 14h, e "Senhoritas de Uniforme" (88’), às 16h. O encerramento será no dia 2, com o cinema de Ida Lupino, exibindo, às 14h, "O Mundo Odeia-me" (71’) e, às 16h, "O Bígamo" (80’).



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE





Veja também

Luísa Sonza Luísa Sonza é condenada a pagar R$ 25 mil à empresa, após lançar linha de esmaltes