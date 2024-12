A- A+

Após o feriado de 25 de dezembro, muitas pessoas se perguntam quando é preciso desmontar a árvore de Natal. A data pode variar de acordo com a tradição de cada família, mas há uma dia.

A árvore ocupa lugar de destaque na celebração. O elemento decorativo tem origem nos países nórdicos e suasa festividades do solstício de inverno.

Nesta época, os povos celtas decoravam os carvalhos abatidos com frutas e velas na tentativa de “ressuscitá-los” e confirmar que floresceriam durante o verão seguinte.

No século VIII, durante a evangelização da Alemanha, São Bonifácio decidiu derrubar uma dessas árvores na cidade alemã de Hesse para acabar com o culto aos deuses que considerava pagãos.

Em seu lugar foi utilizado um abeto, considerado mais apropriado para o culto cristão. Foi decorado com maçãs que significavam o pecado original e com velas para representar a luz de Cristo.

O passar do tempo transformou as maçãs e velas em luzes e bolas, às quais foram posteriormente acrescentadas estrelas, guirlandas e enfeites caseiros.

Nos países majoritariamente cristãos, o símbolo costuma ser montado no início de dezembro, acompanhando o começo do advento, que se encerra na noite do dia 24, com a celebração do nascimento de Jesus Cristo.

Quando desmontar a árvore de Natal?

Não existe uma regra, mas tradições que vão de acordo com cada cultura. O dia que marca o fim das celebrações natalinas é 6 de janeiro, a festa dos Três Reis Magos , também conhecida como Dia da Epifania.

Segundo o Novo Testamento, poucos dias depois do nascimento de Cristo: “Alguns Reis Magos do Oriente apareceram em Jerusalém perguntando: 'Onde está o rei dos judeus que acabou de nascer?'”.

A passagem dos viajantes, a quem a tradição chama de Melchior, Gaspar e Baltasar, por Belém, ocorrida por profecia, coroou o menino Jesus como "rei dos reis", segundo a Bíblia.

A festa da Epifania é o fim do Natal litúrgico da Igreja Católica, ciclo que se estende depois do 25 de dezembro para dar continuidade à exaltação de Cristo.

Como esta é a conclusão deste período para a maioria dos cristãos, esta é a data em que normalmente é retirada a árvore de Natal.

Veja também

recuperação Filho de Preta Gil cita "força e resiliência" da cantora após cirurgia de 21 horas: "Aula de vida"