Natal dos famosos: o primeiro de Sabrina e Nicolas Prattes e Anitta na casa nova; veja fotos

A- A+

Looks glamourosos, árvores cheias e muito amor não faltaram no Natal de 2024 de famosos como Anitta, Sabrina Satto e Virginia Fonseca, que compartilharam nas redes sociais fotos da "noite feliz".

Anitta, por exemplo, passou a festa na nova casa, no Rio; Sabrina Sato juntou o namorado, o ator Nicolas Prattes, com toda a família.



A influenciadora Virginia Fonseca mostrou a família em looks combinados para deleite dos fãs.





Veja também

NATAL 2024 Anitta encontra cachorro desaparecido na noite de Natal: 'Achamos o Charlie'