FAMOSOS Cachorro de Anitta foge da casa nova na noite de Natal e cantora pede ajuda nas redes 'Este cachorro vai me matar do coração', disse ela, ao contar que ele já sumiu outra vez

Anitta não conseguiu curtir muito o Natal na nova mansão que construiu, no Rio, porque um de seus cachorros fugiu de casa.

A cantora postou stories no Instagram contando que passou parte da noite procurando Charlie pelo condomínio. Ela também pediu ajuda a quem encontrar o bicho.

"É, gente, esse é meu Natal. Meu cachorro fugiu. A gente já foi de carro andar pelo condomínio, agora está andando. Se você ver um cachorro como este igual a este que vou colocar a foto. Este cachorro vai me matar do coração,sabe, gente", disse ela antes de gritar por ele.

"Feliz Natal a todos. Este é meu Natal. Se você ver o Charlie, ele acabou de sumir.Quer dizer, não sei há quantas horas, mas ele estava comigo ainda pouco e agora desapareceu".

Cachorro de Anitta — Foto: Instagram

"Uma vez ele fez isso comigo em Miami e eu perdi o trabalho e passei o dia inteiro procurando esse cachorro", contou ela. "Eu rodava, eu rodava com o carro. No final das contas, sabe onde ele estava? Ele achou um buraco embaixo da minha própria casa durante todo o dia que eu estava gritando ele, procurando ele. Fui de carro na rua dando volta por Miami".

Depois de andar de carro, Anitta fez mais vídeos já em casa, de pijama.

"A gente estava superfeliz, dançando, brincando no Natal, e meu cachorro... Acabei de ficar horas olhando todas as câmeras da casa. Vi ele passando para um lado, mudava a câmera, vi ele passando para outro. Minha vista já está cansada de ficar olhando as câmeras".

