FAMOSOS De Yasmin Brunet a Virginia Fonseca: veja os segredos de beleza que sete famosos revelaram em 2024 Choque no bumbum, dormir sem maquiagem e até esperma de salmão foram algumas das dicas que os artistas deram ao longo do ano

Passou depressa, mas 2024 está terminando e com ele várias dicas e segredos de beleza que os famosos falaram ao longo do ano. Flávia Alessandra, por exemplo, disse para nunca dormir com maquiagem e sempre beber muita água; Eliezer nos mostrou que o segredo para se sentir bonito é ser você mesmo com traços naturais, enquanto Yasmin Brunet revelou que colocar a saúde em primeiro lugar é sinônimo de beleza.

Confira o segredo que 7 famosos compartilharam ao longo de 2024

Parece que faz uma eternidade, mas foi este ano que Yasmin Brunet participou do Big Brother Brasil. Durante sua estadia na casa, algumas notícias sobre seu corpo começaram a espalhar. Como foi o caso de seu problema com lipedema. Depois que saiu da casa mais vigiada do Brasil, a modelo começou um tratamento intenso com exercícios físicos, luta, dança e dieta que a ajudaram a perder 8 quilos e ajudou a desinflamar o corpo como tratamento contra a condição.

— Decidi mudar a minha rotina e o meu dia a dia pela minha saúde física, mental e pela estética também. Já perdi oito quilos desde o começo, mas quando você tira o que inflama o corpo, tudo funciona muito rápido. Fora a parte mental, o estresse, a falta de sono, a ansiedade, tudo isso influencia no corpo e acaba melhorando quando você decide fazer uma mudança saudável em sua rotina e alimentação — diz em entrevista exclusiva ao Globo.





O profissional responsável por ajudar Brunet nessa empreitada é o cirurgião vascular, presidente da Associação Brasileira de Lipedema, Alexandre Amato.

— Especificamente para ela, o que inflamava era o glúten. Precisávamos começar uma dieta radical sem glúten, mas que seria brilhante para o tratamento dela contra o lipedema. Depois que desinflama, ganha músculo e perde gordura, o que consequentemente perde peso também. Não foi algo fácil, tivemos umas recaídas no meio do caminho, um vai e vem com o glúten, mas parece que agora ela tirou 100% desses tipos de alimento — disse o médico.

Pelas redes sociais, Yasmin mostrou que além da dieta, ela também conta com a ajuda de medicações injetáveis no corpo, são elas: Coenzima q10, nutriente encontrado naturalmente nas células do corpo humano, que ajuda na reparação celular e na produção de energia; Resveratrol, fitonutriente encontrado em algumas plantas e frutos e que possui ação antioxidante e anti-inflamatória; e NADH, que estimula a produção de noradrenalina responsável pela atenção, concentração e atividade mental e de serotonina que é necessária para o equilíbrio emocional.

Segundo Amato, essas substâncias, que tem ações anti-oxidante e anti-inflamatória, são injetadas quinzenalmente no corpo de Yasmin por meio de um soro que auxiliam o organismo da influenciadora a retirar essas gorduras do lipedema e ajudam na desinflamação.

— Não é uma fórmula mágica, Yasmin batalhou pela mudança. Fizemos diversos exames para descobrir o que o corpo dela precisava e chegamos nessas substâncias. São um aporte vitamínico que o organismo dela necessitava para lutar e controlar essa inflamação corporal. É algo pessoal, para cada pessoa — explica Amato.

— Cortei o glúten total, diminui muito a lactose e diminui açúcar também que é extremamente inflamatório. Tenho uma alimentação normal com proteína, carboidratos, gordura etc. Não me privo de nada que seja comida, mas diminui muito nas besteiras que a gente come normalmente, como os doces, frituras, bolos, biscoitos. Essas coisas que a gente come direto sem nem perceber — afirmou a modelo.

Além disso, Brunet também é a favor de alguns procedimentos estéticos no corpo, como um “choque no bumbum”, também conhecido como bioestimulador de colágeno no bumbum. O procedimento tem como objetivo suavizar marcas de celulite e deixar o visual do bumbum mais homogêneo. Ele é realizado com o uso de agulhas ou cânulas, a técnica promete compensar perdas naturais de colágeno na região e deixar os glúteos com um aspecto mais firme e lisinho.

Ela também é adepta da prática de eletroestimulação muscular (EMS) — ou eletroestimulação neuromuscular (EENM). O aluno precisa vestir um tipo de colete que possui eletrodos que recebem estímulos entregues na forma de uma rajada de pulsos elétricos de baixa frequência (como se fossem pequenos choques) por toda a região e geram a contração muscular.

Os adeptos da prática afirmam que é melhor que a academia convencional, pois não tem peso e ao invés de passar duas horas no lugar, o treino dura 20 minutos.

Desarmonização facial de Eliezer

Ao longo de 2024, vários famosos se arrependeram das intervenções que fizeram em seus rostos com as famosas harmonizações nos anos anteriores e resolveram voltar a ter os traços faciais mais naturais. Um deles foi Eliezer que passou pelo processo de retirar os produtos químicos do rosto, após ter uma distorção de imagem e não se reconhecer nas próprias fotos que tirou.

— Tinha perdido o formato da minha face, não conseguia me reconhecer no espelho. Meu rosto estava realmente muito diferente. Exageradamente estranho. Não era aquilo que queria — disse em entrevista ao Globo.

Segundo ele, chegou a receber mais de 15 mil reais por essas intervenções faciais.

— Entrei numa roda-viva a ponto de toda vez que fazia algum procedimento, eu mesmo incentivava as pessoas a me chamarem de feio, falarem da minha aparência, para que conseguisse monetizar em cima do procedimento. Quando gerava um comentário, debochava junto, fazia piadas como um mecanismo de defesa. Fomentava tudo isso. Muitas vezes, as pessoas já até tinham esquecido do assunto e eu colocava uma foto de antes e depois para engajar e gerar dinheiro — afirmou.

O influenciador afirma que agora não quer mais fazer nenhum outro procedimento e que está feliz com o que vê quando se olha no espelho.

Acnes de Vanessa Lopes

Em entrevista à revista Quem, Vanessa Lopes definiu o último ano como o “sem filtro” de sua vida, onde as pessoas puderam ver todas as fraquezas e qualidades dela. Principalmente por conta das acnes que surgiram em seu rosto devido à alergia a alguns medicamentos.





Vanessa Lopes mostra acnes em seu rosto após reação a medicamentos // Reprodução

Segundo especialistas, é recomendado sabonetes de peróxido de benzoíla, por suas propriedades antibacterianas e de secagem da pele, que ajuda a desobstruir os poros. Produtos contendo ácido salicílico também ajudam a esfoliar a pele, promovendo a renovação das células mortas da pele e evitando que os poros fiquem obstruídos.

Além de Lopes, Ana Castela e Flavia Pavanelli foram outras famosas que sofreram com as acnes na vida adulta em 2024.

Botox contra enxaqueca de Virginia Fonseca

Pelas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca sofreu com as dores de cabeça ao longo de 2024, o que tirava toda a sua paz e beleza. Ela chegou a ser diagnosticada com "cefaleia refratária à analgesia convencional". O estágio da doença acontece quando a dor de cabeça se mostra resistente a remédios analgésicos. Porém, este ano, ela encontrou um tratamento que pode ser a resposta para uma possível melhora.

Ela começou um tratamento em São Paulo no centro Headache Center Brasil. Segundo a idealizadora do local, a neurologista Thais Villa, a influenciadora está realizando o Programa de Tratamento Enxaqueca 360º, que inclui avaliação de vários profissionais de diferentes especialidades, com a finalidade de tratar a enxaqueca.

Virginia se consulta com neurologista, fisioterapeuta para tratar as dores no pescoço e ombros (consequência das fortes dores de cabeça), bem como dentistas para tratar o bruxismo e outros profissionais.

A influenciadora realizou um Botox na cabeça como forma de prevenir a doença. Segundo a médica, é usado anticorpos monoclonais anti CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide — uma das substâncias envolvidas durante as crises de enxaqueca), que cuidam de diversos sintomas da enxaqueca.

A prática consiste em aplicar injeções com toxina botulínica em pontos de nervo por baixo do couro cabeludo.

— Nós fazemos primeiro o bloqueio que costuma durar de 7 a 10 dias e já garante a desinflamacão nos nervos, em seguida nós aplicamos o Botox que costuma começar a fazer efeito depois desses 10 dias iniciais. O Botox é feito a cada três meses e são ao todo 8 aplicações, o que daria um total de 2 anos — explica a médica.

Villa diz que os tratamentos evitam que a paciente tenha eventos severos de cefaleia e enxaqueca.

— Nunca vi um tratamento assim, é um intensivão de tudo voltado a enxaqueca. Antes ia a alguns lugares que me davam medicamento para quando estivesse com dor, aí acabava naquele ciclo vicioso em medicamento, a dor volta e tomo medicamento — disse Virginia por meio de suas redes sociais.

Bumbum de Deborah Secco

Não é apenas Yasmin Brunet que faz procedimentos no bumbum para mantê-lo “duro”. A atriz Deborah Secco também faz, pelo menos uma aplicação por ano de ácido hialurônico. Em entrevista ao Gshow, ela detalhou o processo:

“Uma vez ao ano, faço esse preenchimento. Não só no bumbum, mas nos braços, barriga, rosto... Faço em tudo! A pele fica mais dura. Gosto muito do resultado”, conta ela.





Deborah Secco em procedimento estético // Reprodução

O ácido hialurônico é um ativo produzido de forma natural pela pele e é responsável pela hidratação, proporcionando uma pele mais macia, firme, iluminada e uniforme. Ele também pode diminuir as rugas preenchendo linhas de expressão e pode ser injetado em diferentes partes do corpo, como: rosto e glúteos.

Esperma de Salmão de Carlinhos Maia

O influenciador digital, adepto de métodos rejuvenescedores, compartilhou um de seus segredos este ano para manter o visual. O humorista investiu no tratamento facial com esperma de salmão, uma nova tecnologia de estética regenerativa.

O uso de PDNR (Proteína de Desnaturação Não Regulada) na estética é uma área de pesquisa em desenvolvimento, com potencial para diversos benefícios. Famosos como Jennifer Aniston já se renderam ao tratamento de beleza.





Carlinhos Maia // Reprodução

A PDNR pode ter propriedades hidratantes e nutritivas para a pele. Produtos cosméticos que contenham PDNR podem ajudar a melhorar a hidratação da pele, reduzir a aparência de rugas e linhas finas e promover uma aparência mais saudável e jovem. A proteína pode ser incorporada em produtos para cabelo, como shampoos, condicionadores e máscaras capilares, para fortalecer e nutrir os fios, melhorando assim a saúde geral do cabelo e do couro cabeludo.

Estudos também sugerem que certas proteínas presentes no esperma, como a PDNR, podem ter propriedades antioxidantes e regenerativas que podem ser úteis em tratamentos de rejuvenescimento facial, como terapias de ondas eletromagnéticas.

Mas dermatologistas afirmam que é preciso ter cautela com o tratamento.

“Embora este tratamento não seja prejudicial, ainda existem estudos limitados para discutir seus benefícios a longo prazo. Esse tratamento deve ser feito por um profissional, principalmente se for injetável. É perigoso fazer isso sem profissional porque procedimentos inadequados e manuseio inadequado de ferramentas podem causar lesões ou feridas”, explica o dermatologista Hamdan Abdullah Hamed.

Treino funcional, ioga e água de Flávia Alessandra

Aos 50 anos, a atriz Flávia Alessandra está vivendo novas experiências. No ano que vem, ela fará sua estreia na Marquês de Sapucaí como musa da Acadêmicos do Salgueiro. E em entrevista ao Globo, contou alguns dos segredos de manter o corpo e a beleza em dia.

Segundo ela, não se deve dormir de maquiagem “nunca” e sempre investir na hidratação e no protetor solar. Além disso, ela mantém uma garrafinha de água com ela e a bebe ao longo do dia. A atriz também não deixa de fazer exercícios físicos, pratica ioga e mantém uma dieta balanceada, sem restrições ou renunciar aos momentos de prazer.

— Manter a pele saudável vai muito além dos produtos. Sigo rituais diários de autocuidado, como limpeza e hidratação adequadas. Uso produtos específicos para o meu tipo de pele e ajusto conforme as necessidades de cada fase. Um segredo indispensável é nunca dormir de maquiagem e investir na hidratação e no protetor solar — afirmou em entrevista recente ao Globo.

Ela também diz que manter o equilíbrio emocional é tão importante quanto os cuidados físicos e que busca momentos de conexão consigo própria através da meditação, escrita ou tirando um tempo de respiração e reflexão.

— Esses rituais elevam minha autoestima e confiança. O tempo com família e amigos também é vital, pois são minha base e apoio emocional — diz.

Mas engana-se quem acredita que ela também não é adepta de procedimentos estéticos não invasivos.

— Adoro máscaras faciais, cremes específicos para os olhos e tratamentos de hidratação profunda. Também faço procedimentos no dermatologista, como lasers e tratamentos com colágeno — explica.

