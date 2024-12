Fim de amores, farpas e apelido: relembre tretas que marcaram o mundo dos famosos em 2024

A- A+

A convivência humana exige mais calma, compreensão, verdade... Para algumas pessoas, 2024 pode não ter sido um ano muito favorável para a prática de todos esses valores. Sob os holofotes das redes sociais e da mídia, famosos tiveram suas tretas expostas ao público. A seguir, relembre algumas dessas situações que deram o que falar nos últimos meses.

O fim da novelinha de Fiuk e Deolane Bezerra

Após serem alvos de suposto affair, os dois trocaram acusações, indiretas e desabafaram para seus fãs. No começo do ano, a dupla deixou a entender para os seus seguidores nas redes sociais, que poderiam estar vivendo um caso de “amizade colorida”, algo que foi confirmado pelo filho de Fábio Jr, que compartilhou um vídeo com momentos dos dois.



Deolane Bezerra e Fiuk não assumiram romance publicamente — Foto: Reprodução Instagram

“Eu sou ator e amo me envolver em histórias. De verdade, gosto e acredito, e também gostava de assistir a gente (Deolane e Fiuk)”, afirmou ele sobre um vídeo que postara recapitulando momentos juntos. “ Foi um vídeo de fim da nossa novelinha, o último capítulo.” Entretanto, a advogada negou qualquer relação amorosa com o artista, o que foi rebatido por ele na sequência.

Marcia Fu X Key Alves: alto rendimento no vôlei

A ex-atleta de vôlei para Blogueirinha comentou sobre uma cirurgia no joelho que atrapalhou sua carreira de atleta de alto rendimento. A entrevistadora, então, perguntou se Key Alves poderia ser considerada uma jogadora com tal característica e ela foi direta: “Não muito. Não é que ela joga diferente... Na verdade, posso ser sincera? Não conheço muito a Key Alves jogando”.



Key Alves defendeu sua posição como uma atleta de alto rendimento, rebatendo a ex-jogadora Márcia Fu

Após, a ex-BBB comentou: “Sou, sim, uma atleta de alto rendimento. Para quem não sabe, você se torna atleta de alto rendimento a partir do momento que chega no profissional, e eu cheguei (…) Ninguém tem direito de rebaixar ou diminuir o trabalho de ninguém só porque é medalhista olímpica”. Marcia não voltou atrás em seu posicionamento: “Vamos combinar que eu não falei que ela é (uma jogadora) ruim. Quem falou foi ela mesma”, disse.

Criação da filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi

A briga entre o ex-casal começou após viralizar um vídeo que mostra a filha, Sophia, de 5 anos, dizendo que o celular do cozinheiro que trabalha na casa do pai é "velho e de pobre". A repercussão na rede, por óbvio, foi negativa.



Chef Martins com Maíra Cardi e Arthur Aguiar — Foto: Reproduções

Arthur afirmou que a ex-esposa influencia negativamente a criação da pequena e insinuou que a garota teria aprendido tal comentário com o atual padrasto, o empresário e consultor financeiro Thiago Nigro, conhecido pelo apelido de Primo Rico. Maíra não deixou a provocação barato e começou a cobrar o ator pelos investimentos que, segundo ela, realizou na carreira dele quando participava do Big Brother Brasil: “Sempre te sustentei, investi e perdi meu tempo com isso. Entrou no BBB quebrado”.

Ferrugem, Ludmilla e a ‘maconheira do pagode’

A confusão entre os cantores começou após Thais Vasconcelos, mulher de Ferrugem, publicar um vídeo em que ele aparece falando sobre o termo “pussy” (vagina, em inglês) nas músicas de Ludmilla. “Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar”, dizia ele.



Ferrugem e Ludmilla — Foto: Divulgação

Mesmo com o registro sendo feito no perfil privado da mulher, o vídeo viralizou na Internet, com páginas de fofoca compartilhando. Depois, Ferrugem se retratou: “Falei isso porque tava levando as meninas na escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela, aí elas perguntaram o que era pussy”. Depois, a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, ainda comentou o caso, dizendo ter perdido a admiração pelo pagodeiro: “Essa maconheira, a qual você está citando, você tem um feat com ela”.

Belo e Gracyanne Barbosa, ‘depois do amor’

Após 15 anos de união, o casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após um caso extraconjugal que foi revelado neste ano. O terceiro elemento envolvido na história era Gilson de Oliveira, personal trainer da modelo. Partiu da musa fitness a decisão de pôr fim ao casamento.



Gracyanne Barbosa e Belo — Foto: Reprodução Instagram





Os dois tentaram contornar uma crise, e Belo até teria dado uma segunda chance à esposa depois que soube da traição, mas os dois não conseguiram reverter a crise. “O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo para colocar a vida, o coração e os pensamentos ‘em dia’”, disse ela logo após o caso se tornar público.

A febre fake e o bolo de Davi

O campeão do Big Brother Brasil deste ano se envolveu em várias polêmicas. Um tempo depois de deixar o programa, Davi Brito começou se envolver com a musa do boi Garantido, do Festival de Parintins, Tamires Assis. Em julho deste ano, porém, o ex-motorista de aplicativo deu um “bolo” na mulher, porque estava supostamente com febre. A foto usada por ele para “comprovar” a condição, porém, era retirada da Internet.



A dançarina Tamires Assis e o ex-BBB Davi: romance chega ao fim após acusações por mentira na web // Reprodução

“Não estou me sentindo bem. Acho que a questão mesmo é esse pós-tatuagem (realizada dias antes do vídeo), me deu aquele mal-estar geral no corpo”, disse ele em um vídeo dos stories, do Instagram. De acordo com o gshow, Tamires afirmou que chegou a propor cuidar dele enquanto estivesse doente, mas Davi recusou: “Ele realmente cancelou, eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma”. Ela afirmou ainda que o influencer enviou a mesma foto que viralizou no X (ex-Twitter) depois.

O término de Lucas Buda e Camila Moura às vistas

Camila Moura anunciou a separação do ex-companheiro, com quem se relacionava havia 15 anos, enquanto Lucas estava no reality show, depois de o participante trocar flertes com a colega de confinamento Giovanna Pitel dentro do programa. Em meio à super exposição, ela chegou a ganhar mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais e se tornou uma celebridade requisitada para campanhas publicitárias na internet.



Camila Moura e Lucas Buda, do "BBB 24" — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Durante o "Mais você" logo depois de sair do programa, Lucas Buda foi pego de surpresa com uma chamada por vídeo, ao vivo, com Camila Moura. "Então, só acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele — a chave de nossa casa, a carteira dele com dinheiro. Esperava um pingo de hombridade de ele tentar me contatar durante a madrugada, o que não aconteceu", ressaltou ela para o ex-marido, que permaneceu calado.

Jojo Todynho, uma 'mulher preta de direita'

Depois de se posicionar como “uma mulher preta de direita”, Jojo Todynho recebeu diversos comentários indignados. A confusão toda começou quando a funkeira, que tem hits como “Que tiro foi esse” (com versos como “Que tiro foi esse, viado/ Que tiro foi esse que ‘tá um arraso’”) e “Arrasou, viado”, publicou uma foto lado de Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



‘Pink money’: entenda as acusações contra Jojo Todynho, que se revelou uma ‘mulher preta de direita’ — Foto: Reprodução

Ela também resolveu apagar o videoclipe de uma música em que aparecia com um maiô nas cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+. Xuxa, então, disse ter ficado decepcionada com a atitude da funkeira. Jojo rebateu: “Queria que ela me respondesse porquê eu sou desnecessária, mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela, já que eu tenho o número dela, que se ela me acha desnecessária, eu acho ela”.

Troca de farpas entre Luana Piovani e Neymar

A treta entre Luana Piovani e Neymar começou depois que a atriz criticou o jogador de futebol ao compartilhar uma notícia sobre o envolvimento do atacante com uma incorporadora que pretendia erguer imóveis de alto padrão em trecho entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. O projeto foi associado à PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Privatização das Praias.

Luana Piovani e Neymar — Foto: Divulgação



Luana afirmou que Neymar não é ídolo e que gostaria que seus filhos com o surfista Pedro Scooby esquecessem o craque. "Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha", avaliou. Após ser detonado por Luana, Neymar se manifestou: "Acho que abriram a porta do hospício, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira o meu nome da boca, incrível. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você. Mas agora tem que enfiar o sapato na tua boca porque você só fala m...", disparou.

