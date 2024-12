A- A+

Se 2024 já foi um ano cheio de surpresas, imagine como será 2025 para quem está à espera da chegada de um bebê. É o caso de famosas como Gisele Bündchen, Manu Gavassi, Ludmilla e Brunna Gonçalves, que anunciaram a gravidez nos últimos meses. Confira na lista a seguir outras celebridades que estão na mesma expectativa.

Ludmilla e Brunna Gonçalves

Ludmilla e a esposa, a bailarina Brunna Gonçalves, anunciaram que estão à espera do primeiro filho no mês passado. "Agora somos 3 ", escreveram em uma publicação em que contaram a novidade aos seguidores.



Ludmilla e Brunna Gonçalves falam de gravidez ao Fantástico — Foto: Reprodução/TV Globo

A cantora e a bailarina utilizaram o método conhecido como ROPA, sigla para Reception of Oocytes from Partner (em tradução livre "Recepção de Oócito da Parceira"), para gerar o bebê. Em linhas gerais, o óvulo de Ludmilla foi fecundado por um sêmen de um doador, por meio de fertilização in vitro, e transferido, em seguida, para o útero de Brunna.

Megan Fox

Megan Fox anunciou que está à espera de seu quarto filho em novembro deste ano, por meio de uma publicação no Instagram.



Megan Fox anunciou gravidez de seu quarto filho em novembro de 2024 — Foto: Reprodução/Instagram





Recentemente, a atriz americana terminou o relacionamento que tinha com o rapper Machine Gun Kelly, com quem namorava desde 2020, depois de encontrar um conteúdo “comprometedor” no celular dele. A previsão é que o nascimento do bebê ocorra em março do ano que vem.

Manu Gavassi

A atriz Manu Gavassi, de 31 anos, já passou da metade de sua primeira gestação. Em uma publicação no Instagram, ela afirmou: "Cinco meses de (ainda mais) amor". O pai da criança é o modelo Jullio Reis, com quem a também cantora noivou em maio deste ano.

Manu Gavassi — Foto: Rodrigo Zorzi e Andre Ligeiro

O dois mantém o relacionamento em discrição. O casal contou que estava junto pela primeira vez três anos atrás, no Dia dos Namorados.

Lexa

A cantora Lexa, de 29 anos, anunciou que está grávida em outubro deste ano.



Lexa anuncia gravidez ao lado do noivo, Ricardo Vianna — Foto: Reprodução/Instagram



O pai da criança é o ator Ricardo Vianna, de 32, com quem oficializou noivado em fevereiro deste ano. Em uma publicação, a artista afirmou que este era o seu maior sonho e classificou a gestação como uma benção. “Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”, afirmou ela sobre o seu primeiro filho. “Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida.”

Gisele Bündchen



Web comemora primeiro filho ‘100% brasileiro’ de Gisele Bündchen, grávida de Joaquim Valente — Foto: Reprodução

Gisele Bündchen também anunciou que está à espera de um filho, o seu terceiro, aliás, e o primeiro com o namorado Joaquim Valente. A übermodel namora o instrutor de jiu-jítsu desde junho do ano passado, alguns meses depois de se divorciar oficialmente do ex-jogador Tom Brady. Inicialmente, ela negou que estava se relacionando com o instrutor de jiu-jítsu. Confirmou o namoro apenas em março deste ano, em uma entrevista ao jornal The New York Times.

Lorena Maria

Em agosto, a influencer Lorena Maria anunciou, junto com MC Daniel, que está grávida do funkeiro, com quem vive um romance desde abril desde ano.



MC Daniel e Lorena Maria — Foto: Reprodução Instagram

“Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado”, disse o “falcão do funk” na publicação feita em parceria com a amada. Assim, ele vai cumprir a meta que tinha ainda para este ano: tornar-se pai. Semanas antes, a também empresária havia comentado rumores que circulavam na web de que estaria grávida com um “que viagem é essa?”.

Graciele Lacerda

Em meados de julho, Graciele Lacerda anunciou que está à espera de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o sertanejo Zezé di Camargo. O casal já esperava há muito tempo pela criança.



Graciele Lacerda espera o primeiro filho com Zezé Di Camargo — Foto: Reprodução Instagram

A jornalista, de 43 anos, começou o processo para engravidar quatro anos atrás — isso porque o sertanejo, de 62, é vasectomizado. O cantor, aliás, revelou no ano passado que ele e a mulher tentavam, havia meses, gerar uma criança por meio de uma Fertilização In Vitro (FIV). “O nosso milagre”, escreveram os dois, em post nas redes sociais sobre o futuro bebê.

Veja também

Música De Beyoncé a Boogarins, os 24 discos imperdíveis de 2024