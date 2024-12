A- A+

FAMOSOS Transformação radical: confira 6 famosos que mudaram o corpo com academia e alimentação em 2024 Bianca Bin, Francisco Gil e Marcos Mion foram algumas das personalidades que perderam peso e ganharam muitos músculos ao longo do ano

Pelas redes sociais muitos famosos postaram dezenas de fotos ao longo do ano para mostrar que a academia e a rotina de uma dieta saudável estava fazendo efeito. Músculos trincados, barriga seca, coxas grandes, entre outros benefícios da musculação.

Marcos Mion, por exemplo, disse que está em sua melhor fase e o melhor corpo após perder mais de 10 quilos aos 44 anos. Enquanto Francisco Gil também perdeu cerca de 35 quilos e hoje além dos exercícios pratica luta para manter o corpo sarado.

Confira algumas personalidades que com muito treino e uma dieta balanceada, mudou o corpo em 2024:

Bianca Bin

A atriz foi uma das personalidades esse ano que mudou o corpo através de muitos exercícios físicos e uma alimentação balanceada. Em publicações em suas redes sociais, ela mostrou o corpo trincado.

Em uma das caixas de perguntas do Instagram, um seguidor perguntou a atriz qual foi a principal motivação para o começo desta transformação. Ela respondeu que foi durante uma viagem que ela fez com o Sérgio Guizé, companheiro da atriz.

"A gente viveu um mês intensamente, como se todos os dias fossem domingo. Comíamos e bebíamos sem moderação nenhuma, tudo o que queríamos. E quando voltamos, a gente falou: 'agora isso precisa mudar, vivemos muito bem até aqui, mas não dá para ser sempre assim'. Foi um mês muito intenso, valeu muito a pena, não me arrependo de nada, mas precisava mudar. Foi esse desejo de mudança, de criar hábitos mais saudáveis", explicou na ocasião.

Em entrevista à coluna Play, o personal da atriz, Airton Senna, explicou que o treino dela ocorre em 20 minutos que é o tempo que ela tem e consegue fazer, mas que a atriz realiza todos os dias, mantendo sempre o foco e a disciplina.

A pessoa que quer trabalhar comigo tem que seguir regras, se alimentar bem, ter foco. Meu treino é no estilo Muay Thai. É como se fosse uma luta com dois pesinhos nas mãos e o peso do corpo. O que eu peço é que a pessoa coma de tudo. Meu treino é pesado, acelerado. Se a pessoa não comer bem não vai ter energia. A única coisa que eu peço é para cortar a fritura e o açúcar. Falo também para esquecer a balança, eu quero saber é de colocar músculo sadio no corpo e perder gordura. Em um bom treino, o resultado você vê nas roupas, que antes estavam apertadas e hoje estão frouxas disse.

Tatá Werneck

Quem também entrou na mudança corporal esse ano foi Tatá Werneck, a atriz está no foco desde o ano passado. Ela pratica seus treinos ao lado do marido, o também ator Rafael Vitti, que também diminuiu gordura corporal e aumentou a massa magra com exercícios e muita dieta ao longo do ano passado.

Pelas redes sociais, a apresentadora publica fotos na academia com a barriga trincada. Em entrevista ao Globo, o personal de Tatá, o preparador físico e instrutor fitness Fabio Tostes, revelou que faz o modelo "Tábata" com ela.

Segundo ele, é um protocolo de treinamento adaptado. Fabio explica que os exercícios são guiados por músicas animadas que tem como objetivo estimular o aluno a fazer exercícios fáceis, mas de alta intensidade e com maior perda calórica em pouco tempo, como o escalador e polichinelos.

A música tem em torno de 4 minutos e possui uma contagem própria. Conseguimos fazer uns oito blocos de exercícios. Cada um deve ser feito em vinte segundos com dez segundos de descanso em seguida. Parece ser fácil, mas cansa muito. O objetivo é realmente levar o corpo a gastar muitas calorias para perder a gordura localizada. Eu tento mesclar vários tipos de exercícios com peso, ou seja, alteres e elásticos, combinados com exercícios de peso corporal diz Tostes.

Fábio Assunção

Em agosto deste ano, o ator realizou uma dieta intensa para entrar em um personagem. Durante três meses, o ator ingeria de quatro a cinco ovos pela manhã e nada mais durante o dia. O hábito alimentar fez com que ele perdesse 10 kg. Entretanto, por ele já ter um hábito de fazer exercícios físicos e ter uma alimentação saudável, ele voltou a ganhar peso em forma de massa muscular. Aos 53 anos, o artista publica fotos mostrando sua barriga extremamente trincada nas redes sociais.

Francisco Gil

O filho de Preta Gil, o cantor Francisco Gil, também passou por uma transformação corporal. Ele chegou a perder mais de 35 quilos. O artista saiu dos 106 quilos, para os 71, em outubro. Pelas redes sociais, ele publica fotos correndo, fazendo exercícios, lutando e fazendo uma dieta extremamente balanceada.

Em entrevista recente, Preta Gil revelou que o filho procurou um médico para cuidar de sua saúde depois que ele a viu tratando do câncer. "Ele é um sucesso. Ele está mega forte. Ele é fitness agora. Olhou a mãe como exemplo e resolveu se cuidar. Faz boxe, yoga, treina, se alimenta melhor. Está muito nessa vibe de se cuidar. O susto que eu dei fez ele querer se cuidar", disse a filha de Gilberto Gil em entrevista à revista Quem.

O médico dele, o nutrólogo Pedro Andrade, afirma que ele perdeu cerca de sete quilos de gordura, mas manteve a massa muscular.

Mel Maia

A atriz adora se cuidar. Nas redes sociais, ela posta fotos de seus treinos que são sempre aliados a uma dieta balanceada. Desde que começou a focar na academia e nos exercícios físicos, ela tem passado por uma transformação visual.

Em entrevista ao Globo, o nutricionista da atriz, Thiago Monteiro, revelou que ela "come pão duas vezes por dia" e que a dieta inclui ovo, queijo, arroz, feijão, vegetais, peixe, fruta.

Ela gosta de comer um docinho depois do almoço e conseguimos incluir isso na dieta. É o basicão mesmo, o que o brasileiro está acostumado a comer detalha o nutricionista.

Quando procurou pela orientação profissional de Thiago Monteiro, Mel Maia enfrentava um quadro de anemia devo a deficiência por ferro. Além de indicar um medicamento manipulado para reposição do nutriente, ele também recomendou que ela se alimentasse de folhas verde-escuras, feijão, cereais, peixe, nozes e castanhas. Mas o profissional de nutrição entrega: ela não suporta fígado! Portanto, o alimento não chega nem perto do prato da atriz.

Nos dias em que ela faz musculação, Mel Maia come algum carboidrato de absorção rápida antes de treinar para ter energia, como banana com doce de leite, pão com doce de leite ou banana com mel. E no pós-treino ela normalmente almoça ou janta, dependendo do horário que foi para a academia.

Como suplementos alimentares, Thiago Monteiro indicou à Mel o uso de creatina. Já o Whey Protein é recomendado para o dia em que ela não consiga comer um sanduíche de ovo ou atum a tarde. O composto substitui as proteínas que seriam consumidas no lanche.

Marcon Mion

No começo do ano, para viver o lutador Max, protagonista do filme 'MMA - Meu Melhor Amigo', o apresentador contou que perdeu mais de 10 quilos, porém, sempre mantendo a massa magra, ou seja, os músculos.

"O mais importante continua sendo a inspiração atrás de esporte, movimento, saúde! Inspirando os tiozões que acham que não dá mais para ter corpo que atropela os de 20 anos, que dá sim! Seu corpo é sua casa", disse.

Segundo ele, aos 44 anos, com 1,83 metro de altura e cerca de 81 quilos, este é o melhor corpo que ele já teve na vida.

"Pelo metabolismo mais lento e pela incidência maior de lesões e dores, eu tinha dúvidas se conseguiria; é muito mais difícil secar gordura aos 44 do que aos 34. Mas a maturidade mental fez uma enorme diferença. Cultivo um entendimento menos imediatista da vida", disse em entrevista à revista GQ.

