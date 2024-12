Retrospectiva do amor: relembre casais famosos que assumiram romance em 2024

A- A+

Em clima de romance, diversas celebridades se entregaram para as paixões em 2024. Os novos casais não pouparam declarações, juras de amor, e fotos juntinhos nas redes sociais. Relembre alguns namoros famosos que marcaram neste ano:

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Assumidos desde fevereiro, a apresentadora e o ator viveram um ano de muito amor, e altos e baixos. Flagrados pela primeira vez em um camarote da Sapucaí, no Rio, eles fizeram sua primeira publicação juntos durante uma viagem em casal, logo após o carnaval. Noivos, os dois chegaram a engravidar ao longo do ano, mas perderam o bebê pouco tempo depois.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes — Foto: Reprodução Instagram

Xamã e Sophie Charlotte

Xamã e Sophie trouxeram o romance da novela para a vida real. Os dois se apaixonaram de forma avassaladora na pele de seus personagens Eliana e Damião, em Renascer. A química deu certo, e o amor se estabeleceu entre os dois, dessa vez fora da telinha.





Sophie Charlotte e Xamã // Instagram/Reprodução





Bruna Marquezine e João Guilherme

A primeira declaração do casal foi feita por João Guilherme, no aniversário de 29 anos de Bruna. Desde então, os dois vivem trocando declarações, com fotos e vídeos fofos nas redes sociais.

Bruna Marquezine e João Guilherme — Foto: Reprodução

"Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais", declarou o ator.

Ana Hickmann e Edu Guedes

Após um divórcio conturbado, com denúncias de violência doméstica, a apresentadora se entregou a uma nova relação, desta vez, com seu antigo colega de trabalho. O casal assumiu o namoro em meados de março, após Edu apoiá-la no processo da separação, e a amizade de anos se transformar em romance. Os dois estão noivos e devem se casar em breve.



Ana Hickmann e Edu Guedes // Instagram/Reprodução

Lucy Alves e Indira Nascimento

Em mais um amor de carnaval, Lucy Alves e Indira Nascimento assumiram o namoro no Desfile das Campeãs, em fevereiro, no Rio. As atrizes trabalharam juntas no elenco de Travessia, novela das 9 de 2022.



Lucy Alves e Indira Nascimento — Foto: Reprodução/Instagram

Anitta e Vinicius Souza

Anitta surpreendeu os fãs ao aparecer de mãos dadas com o novo namorado, o jogador Vinicius Souza, na Semana de Moda de Paris em setembro. No mesmo mês, o casal assumiu o romance e compartilhou momentos de amor nas redes sociais.



Anitta e Vinicius Souza — Foto: Reprodução Instagram

Marina Sena e Juliano Floss

Durante uma turnê da cantora pela Europa, em julho, Juliano Floss e Marina Sena assumiram o namoro. Amigos há algum tempo, a artista e o tiktoker enchem suas redes de momentos divertidos e declarações de amor.



Marina Sena e Juliano Floss — Foto: Reprodução

Isabelle Nogueira e Matteus

Noivos, o amor que surgiu ao longo do BBB 24 veio para a vida real. Em maio, o vídeo do pedido oficial de namoro de Matteus a Isabelle ganhou as redes. Juntos desde a participação no reality, eles protagonizaram cenas de beijos e carinhos embaixo do edredom, ainda na casa.



Isabelle Nogueira e Matteus Amaral — Foto: Divulgação CS Eventos

