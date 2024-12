Belo e Gracyanne, Iza e Yuri Lima: relembre os casais de famosos que se separaram em 2024

A- A+

Tudo tem início, meio e fim. Inclusive 2024, que está prestes acabar. Ao longo do ano, vários famosos se separaram. Casais que estavam juntos há anos, outros nem tanto. Relacionamentos que terminaram de forma amigável, outros de maneira polêmica.





A seguir, relembre alguns casais de famosos que puseram um ponto final na relação em 2024.

Belo e Gracyanne Barbosa

Belo e Gracyane — Foto: Reprodução

Ocorrida em abril, foi uma das separações mais emblemáticas de 2024. Uma série de polêmicas permeou o término do casal que estava junto desde 2007, inclusive um suposto caso extraconjugal da modelo com seu personal trainer, Gilson de Oliveira.

Iza e Yuri Lima

Iza anunciou o término com o pai de Nala no dia 10 de julho. O motivo foi público e notório: traição. À época, vazaram conversas de teor íntimo do ex-jogador de futebol do Mirassol com uma mulher. "Ele me traiu. (…) Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas, lamentavelmente para a família dele", disse a cantora em suas redes sociais.



Iza e Yuri Lima — Foto: Reprodução

Deborah Secco e Hugo Moura

Depois de nove anos de casamento, Deborah Secco e Hugo Moura se sepraram em abril de 2024. A atriz chegou a dizer que o término foi a coisa mais difícil que ela já viveu. Juntos eles tiveram uma filha, Maria Flor, que hoje tem oito anos.





Hugo Moura e Deborah Secco: casal se separou após nove anos de relacionamento // Instagram/Reprodução

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira

Eles se conheceram em 2014, durante as gravações da novela “O Rebu”. Se casaram e tiveram um filho, Otto, hoje com oito anos. Em abril, eles confirmaram a separação do relacionamento de dez anos. Hoje, Shophie Charlotte está namorando com o rapper Xamã.





Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira — Foto: Reprodução

Mariana Lima e Enrique Diaz

Antes de terminar o casamento de 25 anos, Mariana e Enrique abriram a relação e optaram por viver em casas separadas. Este ano, decidiram romper de vez. Juntos, eles têm duas filhas, Antonia e Elena. "Com o tempo, o modelo de casamento vai ficando viciado e começa a fazer mais mal do que bem. O Kike é super alegre, feliz. Não que não tenha dores.... Quando você começa a fazer muito esforço para estar na mesma frequência que o outro... Ao mesmo tempo, a gente é super apaixonado até hoje, grudados", disse a atriz em entrevista ao Globo.





Mariana Lima e Enrique Diaz — Foto: Divulgação

Felipe Castanhari e Nyvi Estephan

O youtuber anunciou o fim do relacionamento com a influenciadora em março deste ano. Felipe disse que problemas pessoais influenciaram no término. "Isso fez com q eu não conseguisse ver luz e brilho nas coisas, inclusive em nosso relacionamento. Isso vem acontecendo há alguns anos, por mais que estivesse muito difícil pra ambos, eu sei que, por muito tempo, ela pôde me ajudar a me separar do fundo do poço. Mas também entendemos que, às vezes, a gente precisa ir mais fundo pra se reerguer, e foi o que eu fiz."





Felipe Castanhari e Nyvi Estephan — Foto: Reprodução

Jessica Ellen e Dan Ferreira

Eles começaram a namorar em 2019 e se separaram no final de abril, cerca de um ano e cinco meses após o nascimento de Máli Dayo, o primeiro filho do casal, em dezembro de 2022. O romance teve início nos bastidores da novela "Amor de mãe". Após o término, ambos apagaram todas as fotos juntos de suas redes sociais.





Jessica Ellen e Dan Ferreira — Foto: Reprodução

Letícia Colin e Michel Melamed

Letícia e Michel anunciaram a separação em julho, depois de nove anos de casamento. Os dois mantêm uma relação amistosa. Eles são pais de Uri, de 4 anos. "Nós somos muito próximos, nos damos muito bem. Inclusive, recomendo isso, especialmente para quem tem filhos: invistam em uma relação de amizade, cuidado, respeito e harmonia. Sou muito grata por tudo o que vivemos. Separar é muito difícil, nossa, como é difícil!", disse a atriz sobre o término.





Letícia Colin e Michel Melamed — Foto: Reprodução

