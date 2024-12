De Madonna a Bruno Mars: veja os famosos gringos que vieram ao Brasil e deram o que falar

A- A+

O ano foi do Brasil. Conhecido mundialmente pelas grandes festas e pela ginga contagiante, o país foi muito visado por artistas internacionais ao longo de 2024.



Madonna escolheu as areias de Copacabana para apresentar o maior show de sua carreira; Vicent Martella virou “oficialmente” brasileiro; Katy Perry decidiu lançar um álbum no dia de seu show no Rock in Rio; Will Smith voltou aos palcos, também no evento carioca; Bruno Mars abriu ainda mais o seu coração aos brasileiros na longa passagem de sua turnê por aqui.

Veja abaixo alguns famosos que estiveram no Brasil neste ano e foram viraram assunto na web e em rodas de conversa.

Vincent Martella vira brasileiro com CPF

Conhecido por interpretar o Greg de “ Todo mundo odeia o Chris”, Vincent Martella esteve três vezes no Brasil — a última neste mês de dezembro para participar da CCXP 2024 (evento no qual até ganhou um CPF e um pano de prato).

Vincent Martella — Foto: Instagram/reprodução

A primeira vez ocorreu em abril, quando concedeu uma entrevista ao programa “The noite com Danilo Gentili”, do SBT. Depois, participou de um festival de cultura pop asiática. O ator americano viralizou ao vestir uma camiseta com a frase: “Eu sou famoso no Brasil”.

Celebration de Madonna em Copacabana

A rainha do pop Madonna ficou alguns dias de maio no Rio de Janeiro, onde realizou o último show de sua turnê “Celebration”, que comemorou os 40 anos de sua carreira.

A cantora Madonna em show da turnê 'Celebration', na Praia de Copacabana — Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Reunindo cerca de um milhão de pessoas — o maior público da carreira dela —, a apresentação aconteceu em plena areia de Copacabana, com uma setlist de hits que foi de “Everybody” a “Open your heart” e “Live to tell”. Apesar do clima de festa na praia, houve reações negativas de parcelas conservadoras da população.

Estrelas de 'Deadpool & Wolverine' agitam o Rio

Por ocasião do lançamento de “Deadpool & Wolverine”, os atores Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Emma Corrin e do diretor Shawn Levy fizeram uma passagem pelo Rio de Janeiro, agitando a cidade.

Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Shawn Levy, Emma Corrin, David Luiz e Pedro no Maracanã — Foto: Walt Disney Pictures / Divulgação

O quarteto visitou pontos turísticos, como o Maracanã, mergulhou no mar, pedalou pela orla, experimentou comidas de boteco e participou de evento com fãs.



Em sua segunda visita ao Brasil, Reynolds publicou uma declaração de amor ao país em suas redes sociais: “Se você puder... visite este país. Não espere. Não é apenas um lugar, é um sentimento”.

Críticas ao show de Arnel Pineda

Vocalista da banda Journey — uma das maior sucesso na década de 1980 especialmente —, Arnel Pineda esteve com a banda no país para uma apresentação no Rock in Rio.



O show, entretanto, foi amplamente criticado pelo público devido ao som baixo dos instrumentos durante uma parte e à considerada má performance do cantor.



Depois, o cantor se desculpou publicamente e chegou a falar sobre uma possível saída sua do grupo (o que não ocorreu): “Ninguém mais do que eu neste mundo se sente tão devastado com isso”, disse ele.

Katy Perry dança até 'quadradinho'

A cantora americana mostrou o seu carinho pelos fãs brasileiros e lançou, no mesmo dia de sua apresentação no Rock in Rio, o álbum “143”.

De biquíni verde e amarelo, Katy Perry agradece fãs brasileiros — Foto: Reprodução Instagram

O show de Katy Perry, por sinal, foi elogiado pela crítica especializada. “Katy fez uma apresentação triunfante diante de um mar de pessoas extasiadas no Rock in Rio na noite do lançamento de ‘143’.



A multidão cantou junto em alto volume até mesmo o criticado single ‘Woman’s World’”, apontou o site Pitchfork.



Durante a passagem no Brasil, ela entrou no “Estrela da casa”, reality show da TV Globo, para interagir com os confinados, dançou até "quadradinho" e comeu coxinha com Ana Maria Braga.

A volta de Will Smith à música

Anunciada duas semanas antes, a apresentação de Will Smith (também no Rock in Rio) durou apenas 20 minutos.



O show marcou a retomada da carreira musical do rapper e ator, conhecido ainda por interpretar o famoso protagonista da sitcom “Um maluco no pedaço”.



Em sua performance (que foi a primeira no Brasil como artista musical), ele trouxe os hits de sua discografia e novidades, numa espécie de teaser do que será a sua turnê no ano que vem.

Courtney Henning, noveleira e fã dos clássicos brasileiros

Não foi exatamente a passagem da influencer Courtney Henning no Brasil que foi sucesso, mas as suas diversas interações com os seguidores sobre os clássicos da literatura brasileira que chamaram atenção.



A booktoker americana Courtney Henning Novak se manifesta em defesa de Capitu — Foto: reprodução

Ela esteve no país em outubro, quando visitou o Museu da Língua Portuguesa e o Museu Judaico de São Paulo.



Ao longo do ano, suas publicações em torno de obras como “Memórias póstumas de Brás Cubas”, “A hora da estrela” e “Torto arado” — e até novela: “Avenida Brasil” — renderam milhares de likes.

Bruno Mars: solteiro e 'facinho' no Brasil

Que Bruno Mars já tem um amor declarado pelo Brasil, todo mundo já sabe. Mas o que aconteceu nesta última passagem do cantor americano pelo país — em uma turnê que passou por cinco capitais — superou todas as expectativas.



Em Belo Horizonte, ele foi flagrado por fãs usando chinelos e um look com as cores do Brasil, bebeu cerveja no boteco, além de ter passeado em um mototáxi. Já nas apresentações, ele interagiu com o público, brincando, usando expressões como “Estou solteiro”, “Cadê as popozudas?” e “Tô facinho”.

