DIVA POP Katy Perry prova coxinha no "Mais Você" e se declara para apresentadora: "Eu te amo, Ana Maria" Headliner foi entrevistada no programa de Ana Maria Braga e experimentou diversos quitutes brasileiros

Antes do seu show no Rock in Rio nesta sexta-feira (20), Katy Perry participou ao vivo do "Mais Você" nesta sexta-feira (20). Entrevistada pela repórter Luiza Sveiter, a cantora americana provou comidas e quitutes tipicamente brasileiros e elogiou a coxinha de Ana Maria Braga.

"Eu te amo, Ana Maria", disse ela, com a boca cheia. Após a gravação da entrevista passar ao vivo no programa, Ana Maria Braga retribuiu: "Eu também te amo, Katy".

Na entrevista com Luiza Zveiter, a diva também falou sobre seu novo álbum, "143".



"Tudo parece estar alinhado para que a gente estivesse aqui nesse momento, para eu lançar nesta data, neste show lindo que eu criei apenas para o Rock in Rio, para o Brasil, nunca vou fazer esse show de novo. É apenas para o Brasil, para nossos fãs. É um álbum de dança, de muita alegria, de luz", disse Katy para a reporter.

Luiza Sveiter já havia entrevistado Katy quando a cantora esteve no Brasil, em 2012. Na época, a cantora ficou encantada com um colar que repórter usava. Luiza resolveu oferecer o acessório para a entrevistada, que relembrou o episódio 10 anos depois.

"Eu uso o tempo todo, acho ele lindo!", respondeu Katy.

