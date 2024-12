A- A+

FUNK Annita resgata vídeo de Natal do tempo do Furacão 2000, quando estava em início de carreira Cantora publicou o vídeo no Instagram e movimentou a rede com comentários dos fãs

Anitta surpreendeu internautas, nesta terça-feira (24), véspera de Natal, ao resgatar um vídeo antigo — gravado em 2010 — em que ela aparece cantando no especial de Natal da produtora de funk Furacão 2000, no início de sua carreira.



Compartilhada por um fã-clube dedicado à artista por meio do Instagram, a publicação foi replicada pela própria funkeira nesta manhã. "Natal chegando, e minha cabeça automaticamente assim", ela escreveu nos Stories, em tom de brincadeira.





Era 21 de dezembro de 2010 — época em que a internet ainda era mato — quando a Furacão 2000, em seu auge, postou o tal vídeo comemorativo de fim de ano.















A produção contava, à época, com a participação de seus maiores talentos, incluindo uma MC Anita, como ela ainda se apresentava, em início de carreira.







"Hoje é noite de natal, eu quero paz e muito amor / E um ano novo vencedor / Porque essa festa hoje a noite é especial", diz o refrão da letra.

Diante da lembrança resgatada por Anitta, seguidores da artista se embasbacaram com todas as transformações no visual (e na carreira) da cantora ao longo de 14 anos.



"Olha só, é a Anitta do Velho Testamento em ação", ironizou um internauta. "Anitta deveria regravar esse hino", sugeriu outro admirador da Poderosa.

