Grammy Latino 2024: confira a lista de brasileiros vencedores

Uma das premiações mais celebradas da música latina, o Grammy Latino 2024, em sua 25ª edição, já coroou alguns artistas brasileiros nesta quinta-feira (14) em um evento que ocorre em Miami, nos Estados Unidos.



Durante a première, já foram entregues a maior parte dos prêmios, o que inclui diversas categorias nas quais há uma celebração exclusiva de cantores nacionais. Confira a seguir alguns destaques do prêmio.

A segunda parte do evento ocorreu na mesma noite, com início às 22h (horário de Brasília).

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Joga Pra Lua - Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã (Vencedor)

Da Braba - Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw

Carta Aberta - Mc Cabelinho

Fé nas Maluca - Mc Carol, Iza

La Noche - Yago Oproprio Featuring Patricio Sid

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione 50 Anos (Ao vivo) - Alcione

Xande canta Caetano - Xande de Pilares (Vencedor)

Iboru - Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao vivo) - Thiaguinho

Subúrbio (Ao vivo) - Tiee

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Erasmo Esteves - Erasmo Carlos (Vencedor)

No Rastro de Catarina - Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua Ana - Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) - Jovem Dionisio

Lagum Ao Vivo - Lagum

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

D Ao Vivo Maceió - Djavan

Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Jota.Pê (Vencedor)

Portas (Ao Vivo) - Marisa Monte

Outros Cantos - Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância - Elza Soares

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ele É Jesus (Ao vivo) - Bruna Karla

Deixa Vir - Vol II (Ao vivo) - Thalles Roberto (Vencedor)

In Concert (Ao vivo) - Rosa de Saron

Vida (Ao vivo) - Eli Soares

Temporal - Vocal Livre

Melhor Álbum Instrumental

Impronta - Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble - Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

Capriccio Latino - Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Tembla - Hamilton De Holanda & C4 Trío (Vencedor)

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Alinhamento Milenar - Jão, Pedro Tófani & Zebu

Ata-me - Junio Barreto

Chico - Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda, Jenni Mosello & Luísa Sonza

Esperança - Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas & Nave

Ouro Marrom - Jota.Pê (Vencedor)

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Boiadeira Internacional (Ao vivo) - Ana Castela (Vencedor)

Paraíso Particular (Ao vivo) - Gusttavo Lima

Cintilante (Ao vivo) - Simone Mendes

Raiz Goiânia (Ao vivo) - Lauana Prado

Luan City 2.0 (Ao vivo) - Luan Santana

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Afrodhit - Iza

Super - Jão

Amaríssima - Melly

Os Garotin de São Gonçalo - Os Garotin (Vencedor)

Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

Analu - Analu Sampaio

Era Uma Vez - Mobi Colombo

Os Garotin De São Gonçalo - Os Garotin

Quem É Ela? - Mariana Nolasco

Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Jota.Pê (Vencedor)

