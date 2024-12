A- A+

Ciclo natalino Natal do Recife 2024: confira a programação nesta quarta-feira (25) A Capital pernambucana segue celebrando uma das principais datas comemorativas do ano

Desde o início de dezembro, a cidade do Recife vive um verdadeiro ciclo natalino com apresentações culturais e uma programação especial. A chegada oficial do Natal, nesta quarta-feira (25), segue com muita opção para todos os públicos.

O dia 25 conta com a última apresentação do Baile do Menino Deus, que neste ano foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife chegou na sua 21ª edição com o tema "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal".

O evento emociona o público no Marco Zero, localizado no Bairro do Recife, com pastoris, presépios, lapinhas, cantigas e danças tradicionais que se misturam com passos de frevo, maracatu, cavalo-marinho e boi. Essa combinação transmite uma versão autenticamente brasileira da história.

Entre as atrações artísticas, estão Maestro Forró, Isadora Melo, Surama Ramos e Silvério Pessoa, esse último que também compõe a interpretação das canções com Lucas dos Prazeres e Júlia Souza.

O Baile do Menino Deus é gratuito e começa a partir das 20h. A apresentação no dia do Natal também tem a transmissão ao vivo pelo canal do Youtube (bailedomeninodeus).

Outra opção de programação é o culto evangélico da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, no Quartel do Comando Geral, localizado no bairro do Derby, em celebração ao Natal.

O culto reúne os fiéis a partir das 18h com a apresentação da Banda de Música da Polícia Militar de Pernambuco, seguida pelo Coral e Orquestra do Colégio da Polícia Militar (CPM).

O culto será às 19h e vai ser presidido pelo coronel da reserva remunerada da PMPE, pastor Francisco Tércio, e a ministração da palavra ficará com Dom Paulo Garcia.

Programação após o Natal

Apesar do Natal passar no calendário nesta quarta, o Recife ainda conta com uma série de eventos, em diferentes locais, neste final de semana.

A programação natalina, organizada pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife, conta com 36 atrações, entre bois, orquestras e muitos pastoris, tingindo a cidade com o azul e o encarnado do ciclo.

A avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, tem uma programação cultural desta sexta-feira (27) até o domingo (29). As apresentações na sexta começam das 17h e seguem até às 21h. No sábado e domingo, o horário é das 15h às 19h.

Grupo Matulão - Bumba meu Boi Bumbá, Balé Deveras - Brinquedos e Brincantes do Deveras, Coral Edgard Moraes, Ciranda Dengosa, Boi Malabá e Família Salustiano e a Rabeca Encantada são algumas das atrações do polo.

A área central da Cidade também recebe um ponto de confraternização na Rua da Aurora, no sábado das 16h às 18h.

Polos descentralizados

O último dia do ciclo natalino do Recife em 2024 tem programação em Boa Viagem, na Zona Sul da Capital pernambucana, com os polos do Parque Dona Lindu e Segundo Jardim; além dos Parque da Tamarineira e Parque das Graças, na Zona Norte. As manifestações culturais começam a partir das 16h e seguem até às 18h nessas áreas.

