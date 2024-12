A- A+

Réveillon Virada Recife 2025: Secretaria de Turismo e Lazer realiza vistoria no Polo Pina A área na Orla de Boa Viagem começa a festividade nesta quinta-feira (26), com show do rei Roberto Carlos; palco deve ficar pronto na véspera

A Secretaria de Turismo e Lazer do Recife realizou, nesta segunda-feira (23), uma vistoria no Polo Pina, na Orla de Boa Viagem, Zona Sul da Capital pernambucana, que vai receber quatro dias de festa na Virada Recife 2025.

O primeiro dia de celebração tem início nesta quinta-feira (26) com show especial do rei Roberto Carlos, e as apresentações artísticas seguem nos dias 28,29 e 31.

Na visita, o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, conferiu os últimos ajustes sendo feitos no palco de 60 metros de comprimento que está caracterizado em homenagem às pontes do Cidade. A ideia da organização é que tudo fique pronto na véspera da abertura.

"As expectativas são as melhores possíveis. Será uma alegria para nossa capital ser esse grande centro de festividade, paz e cultura. Estamos prestes a testemunhar o início do espetáculo que vai contar com um investimento privado superior a R$ 10 milhões. A Prefeitura do Recife não coloca um centavo em estrutura de palco ou atração artística", iniciou Antonio.

Segundo o titular da pasta, serão gerados mais de 30 mil postos de trabalho temporários com uma movimentação econômica superior a R$ 300 milhões.

Os principais setores beneficiados será a rede hoteleira, que deve chegar a 95% da taxa de ocupação, além dos bares e restaurantes da área.

"Ano passado, tivemos um público de um milhão de pessoas ao longo de três dias. É natural que com essa grande festa consolidada, o modelo cresça. Vamos ter um dia a mais de festa, principalmente com o rei Roberto Carlos, e nós esperamos ver os números serem ainda mais significativos", completou o secretário de Turismo e Lazer.

Show de Roberto Carlos

A principal atração da Virada Recife 2025, o rei Roberto Carlos terá um esquema especial de mobilidade. O Expresso Réveillon vai funcionar nos quatro dias do evento, nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna, mas para o dia 26 será disponibilizada uma edição especial no Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da Cidade.

O movimento foi pensado nas caravanas de fãs de municípios do interior e de estados vizinhos. Os ônibus e vans não poderão estacionar próximo ao Polo Pina, mas será possível parar no Geraldão e as pessoas se deslocarem ao show pelo Expresso Réveillon. Para isso, é necessário, até o dia do evento, se cadastrar no aplicativo Conecta Recife, da Prefeitura do Recife.

"Nós percebemos um fenômeno muito bonito que são as caravanas que estão vindo do interior de Pernambuco e outros estados. A Prefeitura do Recife está ofertando a estrutura do Geraldão para que essas vans e ônibus que estão vindo de longe possam desembarcar os passageiros. É importante lembrar que no dia 26, exclusivamente, será permitida a entrada de bancos e cadeiras tendo em vista que o público de Roberto Carlos é um pouco mais idoso", pontuou Antonio.

Segurança

Os quatro dias da Virada Recife 2025 terão a presença reforçada das forças de segurança. Por dia de evento, serão aproximadamente 2000 profissionais de seguranças, entre policiais militares, civis, brigadistas do Corpo de Bombeiros e guardas municipais.

"Esse evento, como um todo, foi construído a quatro mãos. Ele contou com a presença e participação das corporações de segurança do Estado de Pernambuco. Nós garantimos que a população do Recife, Pernambuco e todo o Brasil terá um evento de larga escala, mas principalmente seguro e ordeiro", concluiu.



