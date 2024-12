A- A+

FELIZ ANO NOVO Virada Recife 2025: caravanas para Roberto Carlos devem se cadastrar e estacionar no Geraldão Apresentação do "Rei" abre as comemorações de fim de ano na Cidade, na próxima quinta-feira (26)

O show de Roberto Carlos, que marca a abertura do Virada Recife 2025, deve atrair ônibus com caravanas com fãs de outras cidades e estados, na próxima quinta-feira (26), para o polo da praia do Pina, na Zona Sul da Capital pernambucana.

Para evitar transtornos e engarrafamentos no dia, a Prefeitura do Recife montou um esquema de mobilidade que inclui o cadastro das caravanas no Conecta Recife.

Os ônibus deverão se dirigir ao Geraldão, no bairro da Imbiribeira, também na Zona Sul, onde ficarão estacionados gratuitamente.

A prefeitura reforça que os veículos não poderão estacionar nem deixar passageiros nas proximidades do local da apresentação.

Do Geraldão, as pessoas poderão contrar com o Expresso Réveillon, que será exclusivo para as caravanas.

O serviço funcionará das 16h do dia 26 às 2h do dia 27. A pulseira que garante ida e volta custa R$ 15.

Como cadastrar

No Conecta Recife, os responsáveis pelas caravanas devem acessar o link "Caravana Roberto Carlos" na área de "Destaques" do app.

Devem ser fornecidas informações como número da CNH, nome do motorista e da empresa, placa, origem e quantidade de pessoas.

“O estacionamento é gratuito e terá vagas para até 150 ônibus de caravanas, com posto da Guarda Municipal e equipe de plantão da Secretaria de Turismo e Lazer para receber as pessoas e organizar o trânsito”, explica o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares, responsável pela coordenação geral dos serviços municipais na Virada Recife 2025.

Roberto Carlos abre o Virada Recife 2025 | Foto: Caio Girardi/Divulgação

O que pode e o que não pode levar e fazer

Excepcionalmente para o dia da apresentação de Roberto Carlos, será permitida a entrada de cadeiras de plástico e de praia na área do show. O objetivo é atender com mais conforto o perfil esperado do público.

A medida, resssalta a PCR, não será válida para os demais dias, quando o público estará todo em pé.

“Durante todo o período de shows, será proibida a entrada de coolers no local das apresentações. A vedação atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas. Bolsas térmicas estão liberadas. E o mais importante: qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido na entrada”, acrescenta Anderson.

Ombrelones, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos. Fogos de artifício também não são liberados no local das apresentações.



Por estar localizados dentro do perímetro da festa, os quiosques 1, 2 e 3 da orla não funcionarão nos dias de shows.

A orientação para quem mora no Recife e na Região Metropolitana é que evite chegar no Pina em veículos particulares e dê preferência a transporte por aplicativos, táxis e ao Expresso Réveillon, que funcionará nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna, com tarifa de R$ 15.

Os pagamentos poderão ser realizados através de Pix, cartão de débito e cartão de crédito. Dinheiro em espécie não será aceito. Cada shopping poderá cobrar a tarifa de estacionamento.

Veja também

AMAZON Nos EUA, milhares de trabalhadores da Amazon entram em greve durante a correria pré-natalina